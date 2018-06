Grad wéi d'Affer an d'Gebai, wou hir Wunneng dran ass, komm ass, gouf si vun hanne vun engem Mann attackéiert a mat engem spëtze Géigestand blesséiert. D'Fra koum dono an d'Spidol, wou si ambulant behandelt gouf.D'Affer huet den Täter als Mann mat kuerze blonden Hoer beschriwwen. Hien hat e Brëll un, hat e wäisse Pullover mat schwaarzer Schrëft un an eng kuerz Box. D'Persoun war ongeféier 1,80 Meter grouss an tëscht 20 an 30 Joer al.