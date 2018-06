X

Reaktioune Mëllerdall / Reportage Dany Rasqué



Et war kee schéine Weekend fir d'Leit am Mëllerdall. Zënter e Freideg gëtt dorëmmer gebotzt a geraumt, fir de Schued deen d'Waasser e Freiden de Moien hannerlooss huet, mol kënnen ze chiffréieren.D'Dany Rasqué war e Méindeg de Moien op der Plaz an huet mat Leit geschwat, déi verzweiwelt sinn, huet awer och Leit begéint, déi eigentlech, trotz deem ganze Misère, nach gudder Deng sinn.

Vill Leit hëllefen am Hotel Cigalon. © RTL Mobile Reporter

Alles erausraumen a kucken, wat nach ze gebrauchen ass, donieft nach d'Arméi an d'Leit dirigéieren, déi amgaange sinn, ze hëllefen. Esou beschreift d'Rita Stoque, d'Proprietärin aus dem Cigalon am Mëllerdall, déi lescht 4 Deeg a wuel och nach déi nächst Deeg.Iwwerall si Leit, déi eng huelen Dëscher aus dem zerstéierten Rez-de-Chaussée vum Hotel, déi aner brénge Bulli mat der Schubkar ewech. Jidderee péckt eng Hand mat un, géif ech jo lo soen, mä dat ass ënnerdriwwen. Et ass eng eenzeg Katastroph am Cigalon, alles ass zerstéiert, mä et huet een d'Impressioun, datt d'Leit einfach no Vir kucken a schaffen. Et gëllt awer och ofwaarden, ofschätzen an aschätzen. De Schuet geet wuel an d'Milliounen, seet d'Rita Stoque, ma d'Assurance léist dat genau schätzen, fir dat och genau kënnen ze soen.E puer honnert Meter méi wäit um Camping, dat selwecht Bild:e Bagger, Schubkaren, Biischten, Racletten, jee et gëtt och do geraumt a gebotzt, mä d'Proprietärin Susanna Spaus an hire Mann si verzweiwelt. Hänn eleng ginn net duer, seet d'Susanna, hei ginn déck Maschinne gebraucht. Déi sinn och op der Plaz, et gëtt geschafft, ma wat elo nach zousätzlech Problemer mécht, ass fir mat den Assurancen alles ze klären.D'Susanna Spaus géif sech wënschen, datt dat Administratiivt net esou komplizéiert wier an emol Versteesdemech fir déi betraffe Leit géif opkommen.D'Gäscht, déi sech um Camping erhuele wollten si fort, alles ass esou futti, datt deen natierlech net konnt opbleiwen.Fir d'Hëllef an deenen nächsten Deeg besser kënnen ze coordinéieren, gëtt et zënter e Sonndeg den Owend eng Grupp op Facebook, se nennt sech d'Frënn vum Cigalon. De Fabien Stoque erkläert, wéi dat funktionéiert. Esou gëtt do geschriwwen, datt een zum Beispill véier Leit brauch, fir de Buedem ze botzen. Déi melle sech dann iwwer Facebook. D'Iddi dohannert ass, datt een net op eemol ze vill Leit huet, fir d'Aarbechten, déi ufalen.

Chamberkommissioun: Versigelung e grousse Problem



An der zoustänneger Chamberkommissioun waren d’Iwwerschwemmungen um Méindeg en Thema. D’Versigelung, dat heescht, datt vill Plazen zoubetonéiert an verbaut sinn a ginn, ass ee grousse Problem. An de PAGe vun de Gemenge sollt do zum Beispill virgesi ginn, datt 10 Meter laanscht Flëss näischt soll gebaut ginn, fir datt d’Flëss och kënnen ausernee goen. Wat d’Waasserleef ugeet, sollen déi renaturéiert ginn am Fall, wou se an engem Betonbecke leien.

Als Reaktioun op déi uerg Iwwerschwemmungen am Ärenzdall virun 2 Joer huet d’Waasserverwaltung eng Etude an Optrag ginn, déi erausfanne soll, wou hei am Land Risikopunkte sinn, wann zum Beispill während enger Stonn Plazreen erofkënnt. D’Renaturéierung an d’Opweide vun de Flëss soll dann och am Sënn vun där Etude geschéien, déi am September soll fäerdeg ginn.

Iwwerschwemmungen / Reportage Nadine Gautier



Mëllerdall-Trail a 4 Wochen nees op

Aus dem Mëllerdall gëtt et awer och eng relativ gutt Nouvelle: de Mëllerdall-Trail kéint a 4 Wochen erëm komplett zougänglech sinn, wann och plazeweis mat Emleedungen, dat sot eis op Nofro d' Sandra Bertholet, d'Cheffin vum regionalen office de tourisme.

Weider war et d'Informatioun, datt d'Schied un der Tourissem-Infrastruktur ganz grouss wieren. Ron 100 deeër klenger Wanderbrécke wieren ewechgerappt ginn, dat mécht eng 2.000 Meter deeër Brécken. An et wieren honnerte Meter Drëchemaueren ewechgebrach an och zeg Beem wieren ëmgefall. Déi awer kéinte séier geraumt ginn. Och Trape wieren ënnerspullt an Schëlder wiere verschwonnen.

E geneeë Chiffer iwwer d'Schied kéint den Ament nach net genannt ginn.





ORT Mëllerdall / Reportage Nico Graf



D'Geschichten hannert de Biller

Hannert all zerstéiertem Haus stiechen natierlech direkt mënschlech Schicksaler. D'Kollege vum Magazin hunn d'Leit op der Platz hir Geschichten erziele gelooss. Elo gëtt opgeraumt an nees opgebaut an de betraffene Gebidder. An da wäert an den nächste Woche mussen driwwer diskutéiert ginn, wat dann elo verséchert ass a wat net. Well dat ass net onbedéngt ëmmer op déi nämlecht Aart a Weis gereegelt. Mir hunn e puer Informatiounen iwwert d'Waasserschied an den Assurance-Kontrakter nogefrot.