En Industriebetrib, deen zu Lëtzebuerg investéiert (04.06.2018) Bei Dupont zu Conter war e Méindeg den éischte Spuetestéch fir eng komplett nei Produktiounslinn.

Tyvek ass e Fleece-Stoff, deen hiergestallt gëtt aus Polyethylen, dee gebraucht gëtt fir Aarbechtsgezei, steril Verpakungen oder stabil Enveloppen. Tyvek gëtt weltwäit just an zwou Fabricke produzéiert.De Choix ass op Lëtzebuerg gefall, fir hei d'Produktioun auszebauen. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider begréisst déi Decisioun, et géing kloer weisen, datt déi international Entreprise och weider um Standuert Lëtzebuerg wëll festhalen.Déi nei Produktiounslinn soll 2021 ulafen. DuPont ass zënter 50 Joer am Grand-Duché aktiv, den Ament schaffen hei am Land 1.100 Leit fir d'Entreprise. 120 nei Mataarbechter mussen an den nächsten 2 Joer agestallt ginn, fir DuPont eng Erausfuerderung.

340 Milliounen Euro un Investitioun géif de Standuert, d'Wierk hei am Land an domadder och d'Aarbechtsplazen ofsécheren, Lëtzebuerg géif doduerch eng wichteg Roll an der neier Strategie vun DuPont spillen, esou nach den Etienne Schneider.