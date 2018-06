Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Nei Dateschutz-Reegelen: Éischt 50 Plaintë goufen agereecht (04.06.2018) De 25. Mee 2018 sinn déi nei europäesch Dateschutz-Reegelen a Kraaft getrueden.

Ëmmerhin ass de Schutz vun de perséinlechen Donnéeën net de 25. Mee eréischt agefouert ginn, mä scho viru bal 40 Joer, huet déi nei Presidentin vum europäeschen Ausschoss fir den Dateschutz, d’Andrea Jelinek, den Dënschdeg de Mëtte betount. Vun dohier ass si der Meenung, datt déi allermeescht Firmen, ob grouss oder kleng, sech gutt virbereet hunn. Och wa ganz spezifesch Indikatiounen relativ kuerzfristeg bekannt waren.Et kann ee sech awer net géint alles schützen, gesäit d’Direktesch vun der nationaler Dateschutzkommissioun an. D’Tine Larsen huet an deem Zesummenhang erkläert, datt d’Dateschutzkommissioun net direkt Geldstrofe verhänkt, mä Betriber och zur Säit steet, fir sech unzepassen.D’Philosophie vun den neien europäeschen Dateschutz-Reegelen graff resuméiert ass déi, datt d’Leit erëm Här a Meeschter vun hire perséinlechen Donnéeë solle ginn. De Premier a Kommunikatiounsminister Xavier Bettel sot e Méindeg: "Méi Dateschutz bedeit net manner Innovatioun, mä béid kéinten zesummegoen." Donieft huet hie begréisst, datt d’EU eng Referenz elo wier.A Saache Besteierung vun de grousse Konzerner, déi mam Notze vun Donnéeë Geld maachen, déi sougenannt GAFA, do bleift d’Regierung awer der Meenung, datt d’EU net soll Cavalier seul maachen.