An den neie Petitioune geet et ë.a. ëm d'Sprangprëssessioun, Motorrieder an der Mëtt vun der Autobunn, Dashcamen am Auto an extraordinäre Congé.

No de rezenten Diskussioune ronderëm d'Iechternacher Sprangprëssessioun gëtt an enger vun de Petitioune gefuerdert, dass de Päischtdënschdeg als schoulfräien Dag misst definitiv agefouert ginn.



An enger anerer Petitioun gëtt e Verbuet fir Motarden gefuerdert an der Mëtt vun der Autobunn ze fueren. Eng Verbesserung vun der Sécherheet vun de Cyclisten am ëffentleche Raum ass Thema vun enger anerer Petitioun.



An Zukunft soll d'Benotze vun enger sougenannter "Dashcam" an Autoen erlaabt sinn, fuerdert ee weidere Petitionnaire an eng aner Petitioun schwätzt sech dofir aus, dass en extraordinäre Congé vun dräi Deeg soll agefouert ginn, am Fall wou e Familljemember vum zweete Grad stierft.



Déi eenzel Petitioune kënne bis de 17. Juli um Chambersite ënnerschriwwe ginn. Si brauche minimum 4.500 Ënnerschrëften, fir kënnen am Chamberplenum ëffentlech diskutéiert ze ginn.



Link: Petitiounen op CHD.lu