Vun dësem Dënschdeg un ass de Jean-Lou Siweck Generaldirekter vun Editpress, an hien ass och ee vun zwee Chefredaktere vum Tageblatt.

De Jean-Lou Siweck war virdru Chefredakter vum Lëtzebuerger Wort an huet do virdru fir de Jean-Claude Juncker als wirtschaftleche Beroder am Staatsministère geschafft.

Beim Wort huet en opgehale wéinst „Divergenzen beim Ëmsetze vun der Ligne éditoriale“. En ass nees kuerz zréckgaangen an de Staatsministère, ënnert engem Xavier Bettel, an ass elo als Generaldirekter vun Editpress; dat ass jo de Verlag vum Tageblatt a vum Le Jeudi.

Zesumme mam Dhiraj Sabharwal ass de Jean-Lou Siweck also och Chefredakter vum Tageblatt, d'Zeitung huet eng Doppelspëtzt. Bis ewell waren dat Sabharwal an déi fréier Generaldirektesch Danièle Fonck.