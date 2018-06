Dëst an engem juristesche Sträit mam Direkter vun der Steierverwaltung a mam Inneminister.

D'Gemeng huet um Tribunal administratif nämlech Recht kritt, andeems datt de Leidelenger Recours géint eng Decisioun vum Direkter vun der Steierverwaltung fondéiert erkläert an déi Decisioun annuléiert huet.

Am Februar 2016 hat den Inneminister eng Circulaire un d'Gemengen erausginn a Saache Gewerbesteier: Deemno hat Leideleng e supplementare Bäitrag un de „Fonds pour l’Emploi“ ze bezuelen. Deeselwechte Mount hat den Direkter vun der Steierverwaltung der Gemeng déi entspriechend Decisioun matgedeelt.Am Mee 2016 war d'Gemeng op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Am Juni zejoert hat den Tribunal administratif de Recours géint d'Circulaire vum Inneminister irrecevabel erkläert, dee géint d'Decisioun vum Direkter vun der Steierverwaltung dogéint ugeholl. An engems hat d'Verwaltungsgeriicht d'Verfassungsgeriicht mat der Fro befaasst, ob den Artikel 8, Paragraf (3) vum Gesetz vum Juni 1976 iwwer sou e supplementare Bäitrag, deen de Gemengen e substanziellen Deel vun hire Recetten aus der Gewerbesteier ewechhuele géif, konform wär zum Artikel 107, Paragraf (1) vun der Verfassung.Am Dezember hat d'Cour constitutionnelle du festgehalen, dass dat net de Fall wär.D'Riichtere vum Tribunal administratif notéieren an hirem Uerteel, dass si sech un dat vum Verfassungsgeriicht ze halen hunn an d'Decisioun vum Direkter vun der Steierverwaltung wéinst där net-Verfassungsméissegkeet z'annuléieren ass.