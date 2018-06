© AFP

E Mëttwoch gëtt ugefaangen am Etablissement "An de Wisen" zu Beetebuerg d'Aarbecht néier ze leeën."Les parcs du 3e âge" zu Bartreng an "Zitha Senior" Péiteng a Stad sollen nokommen.Hannergrond ass jo, datt dës Fleegeheemer den SES-Kollektivvertrag net wéilten ëmsetzen, esou heescht et vum onofhängege Gewerkschaftsbond.D'Streikaktioune solle ronderëm d'Auer lafen.

De Virworf, datt d’Leit während dem Streik, net korrekt gefleegt ginn, léisst den OGBL net gëllen. Leit, déi en SAS Kollektivvertrag hunn, dierfen net matstreiken a maachen hir Aarbecht an där Zäit.

© Dany

Fir den 9. Juni ass eng Solidaritéitsmanifestatioun geplangt.



OGBL hat e Méindeg scho viru Streikaktioune gewarnt

PDF: De Communiqué vum OGBL

An engem Schreiwes bedauert d'Sodexo-Direktioun vum Beetebuerger Fleegeheem d'Manéier, wéi den OGBL virgeet: brutal an unilateral wier matten an der Conciliatioun den Dialog ënnerbrach ginn. Et wier der Gewerkschaft wuel och net ëm e Kompromëss gaangen, mengt d'Direktioun, mä villméi ëm de Streik.



Ze bedauere wier et, datt gewerkschaftlech Ambitioune géifen um Réck vun de Salariéen, mä och den eelere Pensionnairen an hire Familljen ausgedroen ginn. D'Direktioun schwätzt vun Chantage, deen net z'acceptéieren wier.



PDF: De Communiqué vu Sodexo