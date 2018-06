Niewent dëser Ännerung, soll och de Begrëff vun de "Chambersessiounen" an der Verfassung verschwannen an duerch e permanent Parlament souzesoen ersat ginn.

Am Chambersreglement ass festgehalen, dass d'Deputéiert sech all Joers den zweeten Dënschden am Oktober fir den Ufank vun der ordinärer Sessioun gesinn. Dat heescht dass déi aktuell Chamber kuerz virun de Walen de 14. Oktober nach eng Kéier hätt missten zesumme kommen.. Eng duerchaus komesch Situatioun, déi een elo mat enger Reglementsännerung evitéiere well.

Den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry ass de Rapporter vun der Chamberkommissioun, déi sech mat deem Reglement befaasst. Vu dass dës Sessioun an der Woch vun de Walen ass, géif et kee Sënn erginn, e neie President a nei Kommissiounen ze wielen, mee et géif ee bei der ordinärer Konstellatioun bleiwen, dat ebe bis den 30. Oktober, esou den Alex Bodry.

Geschwënn soll deemno eng Resolutioun gestëmmt ginn, wou d'Chamber da géif festhalen, dass déi Sëtzung den zweeten Dënschden am Oktober net stattfënnt. D'Aarbecht vun den aktuellen Deputéierte geet deemno bis den 30. Oktober weider.

D'Parlament besteet also weider, alles kéint normal weider funktionéieren an et géif kee politesche Vakuum entstoen.

Eng definitiv Léisung soll dat hei awer net sinn, seet den Alex Bodry. Se wär konform zum Wahlgesetz an zu der aktueller Verfassung, déi jo nach ëmmer vu "Sessioune" schwätzt. Am Text vun der geplangter neier Verfassung wär dat anescht, hei ass virgesinn de Begrëff "Sessioun" falen ze loossen. Et soll éischter e Parlament ginn, dat permanent kéint zesummekommen, wann d'Noutwendegkeet dofir do ass.