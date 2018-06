Spëtzereider bleift weiderhin de sozialisteschen Ausseminister Jean Asselborn, virum Chamberpresident Mars Di Bartolomeo, dem Premier Minister Xavier Bettel op der drëtter Plaz an direkt duerno d'Lydie Polfer - mat ex aequo elo dem Romain Schneider.



Viviane Reding huet als eenzeg am Ranking verluer



Am Allgemenge sinn d'Leit all de Politiker dës Kéier méi positiv gesënnt, just eng eenzeg Persoun huet am Ranking verluer, dat ass d'Viviane Reding, déi jo zesumme mam Spëtzekandidat Claude Wiseler am Zentrum untrëtt. D'CSV-Europadeputéiert huet 2 Punkte par Rapport zum leschte Politmonitor Enn zejoert verluer, dat an der Sympathie an net an der Kompetenz.



Fënnef Politiker stagnéieren



Vun den 31 Politiker, déi bei de Leit sondéiert ginn, hunn ausser dem eenzege Minus vun der Madamm Reding, der 25 prozentual zougeluecht, ma et sinn och 5 Politiker, déi an hiren Tauxe stagnéieren.







Den Etienne Schneider bleift op sengem Score vu 57 Prozent stoen. Donieft sinn et dräi liberal Regierungsmemberen, nämlech de Marc Hansen, d'Corinne Cahen an den Pierre Gramegna, déi stagnéieren, an d'CSV-Deputéiert Martine Hansen.







Gréng Ministere leeën däitlech zou



Et fält op, dass direkt 3 gréng Ministeren, de Felix Braz, d'Carole Dieschbourg an de François Bausch, e ganz positive Momentum hunn an eng gutt Performance maachen. Den Nohaltegkeetsminister mécht an dësem Politmonitor de gréisste Sprong no vir mat am Ganzen +12 Prozentpunkten.



Dat wär net evident z'erklären, seet de Luc Biever vun TNS-Ilres. Beim François Bausch, dee ganz besonnesch an der Kompetenz zougeluecht huet, géing een dovun ausgoen, dass et mat sengen Dossieren ze dinn huet. Do géingen d'Leit gesinn, dass et virugeet an dass eppes geschitt.







Beim Carole Dieschbourg kéint een interpretéieren, dass et doru läit, well si sech rezent an hiren Dossieren och géint de Wirtschaftsminister duerchgesat huet. Dat kéint ee positiven Impakt bei de Leit hunn, esou de Luc Biever. Bei der Ëmweltministesch géing een donieft gesinn, dass si virun allem gutt bei CSV-Wieler ukënnt a wahrscheinlech kéint dat d'Differenz sinn, firwat si sou e gudde Score mécht. D'CSV-Wieler hunn nämlech eng relativ grouss Basis.



Déi nei gréng Deputéiert Sam Tanson war dës Kéier fir d'éischte Kéier am Politmonitor vertrueden, dat amplaz vun der Viviane Loschetter an huet och direkt mat 44 Prozent a Sympathie a Kompetenz staark ofgeschnidden.



Trend nees no uewen fir CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler



Bei der gréisster Oppositiounspartei CSV leet all Politiker, ausser wéi gesot dem Viviane Reding, däitlech zou.







Den CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler hat an de leschten zwee Sondagë Plomme gelooss a leet dës Kéier nees zou. 6 Punkten an der Kompetenz an 2 Punkten an der Sympathie.



Och aner CSV-Politiker sinn an engem Opwäertstrend. D'Françoise Hetto-Gaasch gewënnt däitlech 9 Punkte par Rapport zum leschte Politmonitor zejoert, de Laurent Mosar 5 Punkten, de Laurent Zeimet 4 Punkten an de Marc Spautz 2.



E Bléck op d'Regierungsmemberen



Wann ee sech just d'Ministeren ukuckt, mierkt een, dass de Xavier Bettel mat +6 Punkten e gudde Score mécht, mä domat steet hien, wat seng liberal Regierungsfrënn ugeet, eleng vir am Sondage. De Claude Meisch, d'Corinne Cahen an de Guy Arendt hänken um komplett aneren Enn vun der Skala.







Bei de Sozialisten ass dat anescht. De Jean Asselborn ass, wéi gesot, wéi och an den anere Sondagen Nummer Eent an der Gonscht vun de gefrote Leit, dat wat Sympathie an Kompetenz ugeet, net wäit hannendru kommen op der fënnefter Plaz de Sozialminister Romain Schneider an de Wirtschaftsminister Etienne Schneider op der Nummer 10 vun allen Politiker, déi am Sondage dobäi sinn.