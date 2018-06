Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

An der Regel huelen d'Jeeër jo hier sougenannt "Juegdtrophäen" gär matheem, wa se am Ausland Déieren geschoss hunn - dat soll also elo net méi mat der Cargolux méiglech sinn.

Wéi et vun der Cargo-Fluchgesellschaft heescht géif ee sech domat enger Majoritéit vun Airlines uschléissen, déi déiselwecht Decisioun geholl hunn. Et géif net den etheschen Engagementer vun der Gesellschaft entspriechen, fir esou doudeg Déieren an engem vun den 28 Fligeren ze transportéieren, sou d'Lëtzebuerger Firma, déi 90 Destinatiounen uflitt, dorënner och där, wou och gréisser Juegten organiséiert ginn.

Lieweg Déieren ginn natierlech weider vun der Cargolux transportéiert.

Um Mëttwoch gëtt iwwregens dat neit Déiereschutzgesetz an der Chamber gestëmmt.