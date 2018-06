© Nico Graf / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Assurance bezuelen, wat d'Assurance bezuelen an dat wat Rescht bleift, iwwerhëlt de Staat, seet d'Staatssekretärin Francine Closener aus dem Wirtschaftsministère. Si war en Dënschdeg an de Mëllerdall, fir sech e Bild ze maachen iwwer d'Héichwaasserschied, deen et e Freiden an de Betriber an am Tourissem gouf.





Closener am Mëllerdamm / Reportage Nico Graf



Um Grondhaff schéngt d'Sonn. Déi Schwaarz Ärnz ass eng brong Baach. Ëmmer erëm fuere Camione laanscht mat Gestengs a Bulli dran. Hannenaus am Mëllerdall gëtt opgeraumt.



D'Staatssekretärin Francine Closener hat dann och Wanderschong un de Féiss. An déi waren néideg, well Si och am Bësch sech d'Schied vun de Wanderweeër ugekuckt huet.

De Mëllerdall ass eent vun den Häerzstécker vum Lëtzebuerger Tourissem. Dee muss séier erëm op d'Féiss kommen. An do ass d'Wanderen dat gréisste Kapital, wat de Mëllerdall huet. Eng 150.000 Leit ginn am Joer iwwert de Mëllerdall-Trail. Dowéinst ass et immens wichteg, datt déi nees séier an d'Rei gesat ginn.





De Leit, déi Schued hunn, an eenzelner si richteg traumatiséiert duerch dat villt Waasser, hinne versprécht d'Francine Closener ganz séier a pragmatesch Hëllef. De Staat kann eng Direkthëllef vu bis zu 200.000 Euro ginn, an dat ganz onbürokratesch. Dofir mussen déi Betraffe just en Devis areechen an da kann de Ministère ausbezuelen. Als Beispill hëlt d'Staatssekretärin do de Camping, déi direkt nees elektresch an d'Waasser bräichten. Dat kéint mat deene Sue gemaach ginn. Dofir misst den Elektriker eng grob Schätzung ginn, wat et kascht. Deen Devis gëtt un de Staat geschéckt an déi bezuelen d'Hëllef aus. Et wëll een de Leit, déi ganz aner Suergen hunn, elo net mat Bürokratie d'Liewe schwéier maachen.

Am Kloertext fir d'Skeptiker heescht dat, datt, wann d'Assurancen net alles couvréieren, datt de Staat d'Schied da kompenséiert. An deem Beräich gëtt et vum Wirtschaftsministère aus kee Plafong no uewen, fir de ganze Schued ze kompenséieren. Well dat an d'Gesetz erageschriwwe gouf, kann een de Leit elo op déi Manéier hëllefen.

Genee Zuelen iwwer Schied an also iwwer déi néideg Hëllef gëtt et nach net. De Schued am Ärnz-Dall virun zwee Joer hätt sech op eng 600.000 Euro belaf. Hei wier e vill méi héich. Trotzdem oder grad dowéinst ass all Kris eng Chance. Et ginn elo bestëmmt Betriber, déi sech zwee Mol iwwerleeën, wéi se elo investéieren respektiv wéi se sech elo moderniséieren, esou d'Francine Closener.

E puer Honnert Meter weider steet eng komplett zerstéiert Carosserie-Garage. Do gëtt opgeraumt. A vill mat Bulli verdreckte Vëloe vu Rent-a-bike ginn ofgesprëtzt. Et soll, et muss, weidergoen.



Grouss Hëllefsbereetschaft am Mëllerdall

An der Nuecht op e Freideg goufen d'Awunner matzen an der Nuecht vum Héichwaasser iwwerrascht gi sinn.





Benevolen am "Le Cigalon" (05.06.2018) Vill Leit hu sech zesumme fonnt, fir am Mëllerdall ze hëllefen.

Et waren Deeg an deene vill geschitt ass. Hëllefsgruppen hu sech iwwer d’sozial Netzwierker zesumme gedoen, Noperen hëllefe sech géigesäiteg an d’Arméi péckt eng Hand mat un, wou et besonnesch néideg ass. Well elo heescht et opraumen! Och am Hotel "Le Cigalon" am Mëllerdall, dee schwéier getraff ginn ass vun de Waassermassen. Wéi do d'Opraumaarbechte viru ginn a wéi grouss d'Hëllefsbereetschaft ass, huet sech d'Vidosava Kuzmic fir sur place ugekuckt.

Chaos an Zerstéierung hunn déi rezent Iwwerschwemmungen am Mëllerdall hannerlooss. Dëscher a Still goufen ewechgeschwemmt, Kichegeräter zerstéiert. Un de Mauere gesäit een nach, wéi héich d’Waasser an de Bulli stoungen. Et ass schwéier virstellbar, wéi et dem Rita a Philippe Stoque bei dësem Ubléck geet. Si sinn d’Proprietäre vum Hotel “Le Cigalon” am Mëllerdall, a hu sech misse matukucken, wéi hir Existenz bannent enger hallwer Stonn zerstéiert ginn ass.



De ganze Rez-de-chaussée a Keller sinn duerch d’Waassermasse futti gemaach ginn. Stroum a Waasser hu se kee méi, an d’Reservatioune kënnen och net annuléiert ginn, vue dass se keen Accès op d’Computeren an d’Pabeier-Dokumenter hunn. Mä net nëmmen fir d’Rita an de Philippe Stoque ass dëst eng ganz schlëmm Erfahrung an Erausfuerderung, mä och fir hir Kanner. Zäit, fir traureg ze sinn, bleift awer keng. D’Famill stécht hir ganz Energie dran, fir den Hotel vum Bulli ze befreien a rëm opzeriichten. De Fabien Stoque a säi Brudder koordinéieren d’Leit an d’Aarbechten, déi musse gemaach ginn. An Hëllef kréien se dobäi vun alle Säiten. D’Arméi, Pompjeeën, d’Police, Kollegen vun der Famill an Nopere sinn zesumme komm, fir der Famill Stoque ënnert d’Äerm ze gräifen.







Vu e Freideg bis e Sonndeg waren all Dag ëm déi Honnert Leit do, fir ze hëllefen. D’Rita an hir Famill sinn iwwerwältegt vun der grousser Hëllefsbereetschaft. Si wéilte jidderengem Merci soen, all eenzel Persoun, déi schonn do war an nach komme wäert, fir ze hëllefen. Wéi héich de finanzielle Schued schlussendlech ass, léisst sech nach net soen. Wéini den Hotel rëm op geet, och net. Déi Responsabel schätzen awer an, dass d’Diere fir de Recht vum Joer wuel zou bleiwen.

Wien hëllefe wëll, ka sech op Facebook am Grupp “Frënn vum le cigalon (Hëllefsgrupp via de Mëllerdall)” oder "SOS Ermsdorf-Medernach-Larochette" doriwwer informéieren wat nach u Hëllef gebraucht gëtt, net nëmme fir den Hotel, mä fir de ganze Mëllerdall.



Communiquéë vun de Ministèren

Intempéries du 1er juin 2018: Francine Closener a informé les entreprises ayant subi des dégâts sur les mesures d'aides disponibles (05.06.2018)

Communiqué par: ministère de l'Économie



Le 5 juin 2018, la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, s'est déplacée à Mullerthal et au Grundhof pour se faire une idée concrète des dégâts subis par les entreprises locales lors des intempéries du 1er juin 2018. Cette visite visait à constater l'ampleur des travaux de réparation nécessaires dans les entreprises touchées, tout comme sur les nombreux sentiers de randonnée pédestre, et à informer les campings, les hôtels, les restaurants et les commerces des démarches à entamer pour obtenir une aide financière de la part du ministère de l'Économie pour réparer les dégâts et remplacer les équipements endommagés.

Les entreprises concernées sont invitées à faire parvenir au ministère de l'Économie et à leur assurance un inventaire chiffré des dommages subis. Sur base des devis fournis et en fonction de la part des frais prise en charge par l'assurance, le ministère pourra alors verser une première aide financière pour couvrir jusqu'à hauteur de 200.000 euros au maximum les frais estimés. Les dommages réels seront ultérieurement pris en charge dans leur totalité sur présentation des factures afférentes grâce aux dispositions de l'aide destinée à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles. Cette mesure d'aide avait été initiée suite aux graves inondations survenues dans la vallée de l'Ernz en juillet 2016. Cette aide particulière a été intégrée dans le projet de loi relatif au régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Après la visite, la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, a déclaré: «En vue d'un éventuel dédommagement rapide et non bureaucratique, il est essentiel de disposer d'un relevé chiffré et aussi détaillé que possible des dommages subis par les entreprises artisanales et commerciales ainsi que par les établissements touristiques. Pour l'instant, la liste des entreprises touchées compte une vingtaine de sociétés. J'invite les autres entreprises qui n'en ont pas encore fait la démarche à contacter mes collaborateurs au ministère de l'Économie pour obtenir de plus amples renseignements sur l'ensemble des mesures d'aides disponibles.»

Les entreprises concernées peuvent contacter Laurent Solazzi du ministère de l'Économie (Tél.: 247-84168 / GSM: 621 203 021 / E-mail: laurent.solazzi@eco.etat.lu), où elles seront renseignées sur les démarches à entamer et sur les mesures de soutien disponibles.



Intempéries du 1er juin 2018: debriefing de la cellule de crise (05.06.2018)

Communiqué par: Cellule de crise du Haut-Commissariat à la protection nationale

Le Haut-Commissariat à la protection nationale a réuni le 5 juin 2018 l'ensemble des services engagés dans la cellule de crise mise en place suite aux intempéries survenues pendant la nuit du jeudi 31 mai au vendredi 1er juin 2018.

Cette réunion a permis de faire un point de la situation actuelle et les participants ont également passé en revue l'ensemble des décisions mises en place et analysé les procédures de déploiement des actions entreprises tout au long de la situation.

Les discussions ont également porté sur les procédures concernant la remise en état des infrastructures endommagées ou détruites ainsi que sur les décisions prises par le Conseil de gouvernement du 1er juin 2018 ayant arrêté une série de mesures d'urgence afin d'aider les personnes les plus touchées par les intempéries.

À la fin de la réunion, le Haut-Commissariat à la protection nationale a désactivé la cellule de crise.