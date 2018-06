De LISER Institut beschäftegt sech mat sozio-ekonomescher Fuerschung an huet am leschte Joer un 61 Projete geschafft an 164 Publikatiounen erausbruecht.

Hannerfrot ginn dobäi Sujete wéi Liewenskonditiounen, den Aarbechtsmarché, urban Mobilitéit an och Datenzenteren. 131 Leit schaffe fir de LISER.





LISER-Report - E Reportage vum Ben Frin



Eis Gesellschaft ass souzesoen d'Spillwiss, de Fuerschungsterrain fir de LISER Institut. Dacks géife Problemer an eiser Gesellschaft an och d'Fuerschung ze vill eesäiteg ugaange ginn. D'Generaldirektrice Professer Aline Müller schwätzt vun enger multidisziplinärer Approche déi et briecht. Et misst ee verstoen, dass alles vernetzt ass, dass wa Politike sou opgestallt sinn, dass se net koherent sinn, dass ee Politiken zevill individualistesch gesäit, dass een dann net säin Zil erreecht. Dann ass ee vläicht erstaunt, dass de Matbierger net op eng Politik reagéiert, wéi dat am Ufank virgesi war.

Am leschte Joer huet ee beim LISER Institut en Indikator ausgeschafft fir den Armutsfacteur ze moossen. Hei hätt ee festgestallt, dass ee bei eis am Land als Elengerzéier net di beschte Kaarten huet.