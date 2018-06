© RTL Archivbild

Den Insekten zu Lëtzebuerg geet et net schrecklech gutt. Dat huet déi zoustänneg Ministesch Carole Dieschbourg um Dag vun der Ëmwelt gesot. Si huet sech op rezent Etüde vum "List" baséiert. De Réckgang vun der Diversitéit bei den Insekten hätt en negativen Impakt op eise ganzen Ekosystem, ëmmerhi stinn d'Insekte jo am Ufank vun der Alimentatioun ketten. Ze spéit ass et awer nach net.





Nationalen Insekteschutz / Reportage Pierre Jans



En éischte Schratt ass et sech iwwer d'Ursaache vum Réckgang bei den Insekten z'informéieren. Virop d'Herbiziden an d'Pestiziden, déi et op d'Insekten ofgesinn hunn. Dann d'Urbanisatioun, wou dacks de Beton dat Gréngt ersetzt an natierlech de Klimawandel. Dat heescht: keng Protektioun vun den Insekten ouni Ëmweltschutz a vice versa.



D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg huet erkläert, dass d'Regierung probéiert dem Réckgang entgéint ze wierken. D'lescht Joer gouf den zweeten nationalen Naturschutzplang ugeholl, wou konkret drasteet, wéi vill Hektare d'Regierung muss ënner Schutz stellen, wéi vill Prozent vun den Ekosystemer ee soll restauréieren an 100 Milliounen ginn an den nächste Joren investéiert, fir déi Projeten ze realiséieren.

Naturschutz fänkt regional un. An de Gemengen ginn et gréng Anlagen, déi dacks esou ugeluecht wären, dass och nëmme kee Kraut drop wiisst, erkläert d'Doris Bauer vum interkommunale Syndikat. Besonnesch attraktiv fir d'Bestëbser wéi zum Beispill d'Beie wären dës Flächen awer net.



Déi Anlage kéint een nei ubauen, mat Kraider aus der Regioun, déi nei ugeséit kënne ginn. Am beschten sollten déi och net ze dacks geméint ginn, esou d'Doris Bauer nach. 16 Gemenge maache beim Projet mat. Wat d'Lutte géint d'Pestiziden ugeet, do kéint all Stot eng Hand mat upaken an eben am Gaart op Pestiziden verzichten, betount d'Marianne Kollmesch vun der Ëmweltberodung Lëtzebuerg. Ma vill Entreprisen, déi Gäert bauen oder amenagéiere géife vill op Pestiziden zeréckgräifen. Dat wier quasi Standard a funktionéiert nom Prinzip: D'Demande kreéiert d'Offer.

Am selwechte Sënn géif et och schonn eng Partie Gäertner uechter d'Land déi Blumme verkafen déi ouni Pestiziden geziicht goufen, seet d'Marianne Kollmesch.