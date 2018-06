© 101studios

Reportage: Lëtz Go Gold - Solidaritéits Laf



Viru sengem 20te Joer erkrankt an Europa 1 Kand op 300 u Kriibs. 20% vun de jonke Patienten iwwerliewen d'Krankheet net. An 2/3 vun deenen déi et packen, behale Sequellen, well d'Therapien net op Kanner ugepasst sinn. Meeschtens sinn et Medikamenter fir Erwuessenen, a méi liichten Dosagen. De Kriibs vu Kanner ass awer dacks och e ganz anere wéi bei den Erwuessenen, huet aner Ursaachen. Well et proportionell vill manner betraffe Kanner ginn wéi Erwuessener, ass d'Erfuerschen an d'Entwéckelen vu spezifesche Medikamenter fir d'Pharmaindustrie bis ewell net interessant.Dofir setzt d'Fondatioun kriibskrank Kanner sech mat aneren Organisatiounen an Europa an, mécht Lobbying a sammelt Suen fir ze hëllefen d'Erfuerschung vum Kanner Kriibs ze finanzéieren.Do ass d'Organisatioun vun engem Solidaritéits Laf, wéi Schwëster Organisatiounen zu Paräis a Bréissel der schonn organiséieren, eng logesch Suite.Gelaf gëtt den 29te September net op d'Zäit, mä fir sou vill Spende wéi méiglech ze sammelen. Ween am fläissegste war, kënnt op de Podium.D'Konditioun fir op de 5 oder 10km Parcoursen matzelafen oder ze trëppelen, ass datt ee sech op www.letzgogold.lu aschreift. Dat kascht 12€. An domadder engagéiert jidder eenzelen sech fir op d'mannst 200€ Spenden ze sammelen. Op enger eegener Profil Säit kënnen déi agedroe Leefer an Trëppeler kucken wéi vill Spende scho vu wiem erakoumen.D'Käschte vun der Course gi vun enger Rei Partner ënnerstëtzt, sou datt d'Donen integral un 2 Lëtzebuerger Fuerschungs Projete ginn, déi sech mam Kanner Kriibs befaassen. Detailer iwwer dës Projeten a firwat betraffen Elteren sech freeë bei der Course matzelafen, kënnt Dir am Reportage lauschteren.