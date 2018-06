© RTL Archiv

D'Françoise Folmer war 7 Joer an der Politik aktiv. Wéi et Säitens der Politikerin heescht, wéilt Si méi Zäit mat der Famill verbréngen. An hiren Ae wär de Moment fir opzehale richteg, si wéilt an Zukunft déi gréng Wäerter awer weider vermëttelen. De Moment fir opzehale wär an hiren Ae richteg.

U sech sollt et eng Form-Affär sinn: eng 120 Membere vun deene Grénge waren op engem Kongress beieneen, fir iwwert d'Successioun vum Camille Gira ze decidéieren.



D'Françoise Folmer trëtt dohier souwuel als Co-Presidentin vun deene Grénge, wéi och als Spëtzekandidatin am Norden zréck. Um nächste Kongress am Hierscht gëtt dann eng nei President/in gewielt, huet de Co-President Christian Kmiotek ugekënnegt. Wat d'Plaz vun der Spëtzekandidatin am Walbezierk Norden ugeet, géif sou séier wéi méiglech eng Decisioun geholl ginn, genee wéi fir déi fräi Plaz op der Nord-Lëscht.



De Claude Turmes gouf iwwerdeems mat enger klorer Majoritéit gewielt. 124 Leit hunn ofgestëmmt, 121 Persounen hunn mat "Jo" gestëmmt, 3 Leit hunn sech enthalen. De nach-Europadeputéierte gëtt domat geschwënn Successeur vum verstuerwene Camille Gira.



Coup d'Eclat awer e Dënschdeg den Owend: mat "Effet immédiat" ass d'Co-Presidentin Françoise Folmer zréckgetrueden. D'Madamm Folmer hätt kéinten eng vun de méigleche Persounen um Poste vum Staatssekretär Gira sinn, dee stënterlech verscheet war.



D'Wiel war awer partei-intern op de Claude Turmes gefall, deen en Dënschdeg den Owend och soll vun der Basis plebiszitéiert ginn.