De Chem an de Gesondheetsministère sti weider hannert hirem Architekt fir de Projet, och wann dësen an Éisträich fir e Skandal gesuergt huet.

Si sti weider hannert dem Architekt vum zukünftege Südspidol, dem Albert Wimmer. En Dënschdeg waren d’Vertrieder vum CHEM esou wéi de Gesondheetsministère an der zoustänneger Chamberkommissioun, fir hei op d’Froe vun den Deputéierten ze äntwerten. Den Albert Wimmer ass nämlech keen onbeschriwwent Blat, gëtt an Éisträich kritiséiert, well hien Architekt vun engem Projet ass, wou Schied a Milliounenhéicht ze notéiere sinn.





Rieds geet vum Nordspidol zu Wien. De Rechnungshaff hat doriwwer eraus dausende Feeler um Bau opgelëscht. Déi huet een an der Chamberkommissioun versicht ze relativéieren. Wéi de Generaldirekter vum Chem Hansjörg Reimer erkläert huet, wieren déi 8.000 Feeler mat 5 Baufeeler un engem Familljenhaus gläichzesetzen. Et wier ee bereet fir de Projet vum Südspidol zu Esch. Déi selwecht Feeler, wéi zu Wien, géif ee net wëlle maachen, dofir wier och d’Gestioun ganz anescht opgestallt ginn, an ee Management vum Projet géif alles am A behalen. Och d’Finanzen. 541 Milliounen Euro soll d’Südspidol kaschten. D’Reserve sinn 10 Prozent héich. Zu Wien huet de Montant vun de Käschten misste verduebelt ginn a läit elo bei 1,6 Milliarden Euro.

Vill Kritik gouf et u sech no der Chamberkommissioun net. De Marc Spaut vun der CSV huet just uklénge gelooss, datt nodeems de Gewënner vum Concours fir d’Südspidol feststoung, een och hätt kéinte nokucke goen, wien den Albert Wimmer iwwerhaapt wier. D'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch hat erkläert, datt de Ministère de Projet vum Wimmer zu Wien sech net ugekuckt hat, déi Responsabel vum Chem dogéint schonn.