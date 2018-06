© RTL Archiv

Elo mol éierlech: Géif der Vëlos-Initiative proposéiert ginn, eleng Chef iwwer déi ënnescht Bréck ze ginn, ouni missen op Fotoapparaten, Hënn oder Träntelbattien op ze passen, géif se zu där Offer wuel kaum "Nee" soen! Well u sech wier d'Passerelle just fir Cyclisten annoncéiert a geplangt ginn, erënnert sech d'Presidentin vun der Vëlos-Initiative. Dass si gefrot hätten, d'Foussgänger no deene 6 Wochen net méi op d'Vëlosbréck drop ze loossen, wier net wouer an och net néideg, präziséiert d'Monique Goldschmit. D'Foussgänger missten ebe lénks oder riets vun der Piste goen, et wier kee Wee fir "Sightseeing" ze maachen oder mam Hond relax ze spadséieren. Et ass e Wee wou Vëlosfuerer séier solle weiderkommen. Et kéint een sech och net virstellen, dass Foussgänger op der Strooss trëppelen an d'Autoe missten hire Wee derlaanscht sichen.



© RTL Archiv

Am Resumé: d'Vëlos-Initiative kann och mat de Foussgänger! Dann dierft och kee sech opreegen, wann de François Bausch kengem op zwee Rieder jee wëllt versprach hunn, en Exklusiv-Recht op déi nei Passerell ze hunn oder ze kréien. Och net fir eng Iwwergangszäit, seet de Minister. Dass et jo och extra eng Trapp gëtt vum Boulevard Roosevelt erof, géif weisen, dass d'Foussgänger hei mat ageplangt sinn. D'Bréck fir de Foussgänger zou ze maachen, géif fir de Minister Bausch net a Fro kommen. Eventuell misst een awer dat Ganzt besser reglementéieren an/oder d'Oftrennunge besser gestalten. D'Passerelle wier breet genuch fir de Vëlosfuerer an de Foussgänger.





Vëlosbréck Reaktiounen / Reportage Monique Kater



Jo, de Pont Adolphe an d'Bréck drënner sinn Ouvrage vum Staat, mee et wier awer d'Stad Lëtzebuerg, déi fir Reglementatioun zoustänneg ass, also fir d'Reegelen ob a wéi do gaangen a gefuer gëtt. Fir de Mobilitéitsschäffe Patrick Goldschmidt gëtt et hei iwwerhaapt keng Diskussioun: jidderee soll iwwerall dierfen, mee esou wéi et elo gezeechent wier, just riets a lénks déi schmuel Foussgänger-Espacen, wéilt een et net loossen. Fir d'Stad Lëtzebuerg war et ëmmer eng "Circulation mixte" ëm déi et hei geet. Allerdéngs géifen déi 50 cm lénks a riets vun der Streck net duergoen, sou dass se dacks um Vëloswee trëppelen an an der Illegalitéit wieren. An dat wëll d'Stad Lëtzebuerg natierlech net.

Hei scheede sech dann elo also d'Geeschter: kloer Indikatioune fir déi, di zu Fouss ënnerwee sinn, also esou wéi et bis elo op der Passerelle gezeechent war, sinn esouwuel dem Minister wéi der Vëlos-Initiative hire Favorit. D'Stad plaidéiert fir d'“Sech-Fräi beweegen“, am Respekt fir den aneren. Wann dann elo keen eis eng gekréckelt huet, wëllen se awer allen 3 dass d'Nei Bréck hier Vëlos-, a Foussgängerbréck behält, tant mieux...