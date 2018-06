© AFP (Archiv)

Op der Cour d'appel an der Stad sinn en Dënschdeg méi héich Strofen, wéi an éischter Instanz, fir dräi Männer gefrot ginn, wéinst dem Iwwerfall an der Sequestratioun, am Abrëll 2014, vun engem Mann bei sech doheem zu Bierg.

Goufen déi Dräi am Dezember zu all Kéiers 12 Joer Prisong veruerteelt, solle si elo eemol fir 17 an zweemol fir 15 Joer op Schraasseg! Fir de Vertrieder vum Parquet général hätten déi 3 keng Circonstances atténuantes zegutt.

Homejacking an Appel / Reportage Eric Ewald



Déi éischt Riichter hätten d'Faite richteg beuerteelt, zu Recht den Iwwerfall an d'Sequestratioun zréckbehalen, an ee vun deenen Dräi sollt méi eng héich Strof kréien, well hie spezifesch Antécédenten huet. Dobäi haten d'Männer an hir Affekote virdru gemengt, déi Dräi sollte manner héich Strofe wéi an éischter Instanz kréien, virun allem, well d'Sequestratioun net sollt zréckbehale ginn. En Dënschdeg ass opgefall, dass et absënns Divergenze gouf um Punkt, ween d'Affer mat enger Eisestaang geschloen hätt. Dat war deenen Dräi ënner anerem virgehäit ginn, nieft dem Fait, em Scotch op de Mond gepecht ze hunn, fir dass et net jäize kéint, an et mat engem Messer bedreet ze hunn. Um Enn vum Homejacking ware Suen, Aueren a Bijoue fort.

Wéi scho gesot hunn och déi dräi Affekote versicht, d'Roll vun hire Clienten ze minimiséieren. De Me Knaff, Affekot vun deem Mann, fir deen déi héchste Strof gefrot gouf, huet betount, säi Mandant hätt d'Faiten zouginn, mat der Justiz zesumme geschafft an och manner kriminell Energie bewisen. Dofir misst seng Strof reduzéiert ginn. An den Ae vum Me Stroesser hätt säi Client, deen 3 Joer Prisong méi soll kréien, wéi an 1. Instanz, d'Affer net geschloen, entgéint deem, wat dee jéngste Beschëllegte sot. Villméi wär säi Mandant am mannsten aggressiv gewiescht. Deen hätt dee Jonken och wëlle berouegen, nodeems et zu vill Gewalt géintiwwer dem Affer komm war. De Me Roby Schons dann huet als Affekot vun deem Jonken ënnerstrach, dass deen d'Dot net ugestiwwelt hätt. Dat wär eng schéi Geschicht, mä net d'Realitéit. Et wären och keng DNA-Spuere vu sengem Mandant fonnt ginn, an et géif Zweiwelen doru ginn, dass hien d'Eisestaang benotzt hätt. Dofir sollt keng Strof vu méi wéi 5 Joer gesprach ginn. Dem Vertrieder vum Parquet général no sollen et der dogéint 10 méi sinn!

D'Appelsuerteel ass fir den 3. Juli.