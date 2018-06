Kuerz no 17 Auer en Dënschdeg hate sech zu Wolz an der Ettelbrécker Strooss 2 Autoen ze pake kritt. Hei gouf eng Persoun liicht blesséiert.



En Accident mat 2 liicht Blesséierte gouf et géint 17.30 Auer tëscht der Cloche d'Or a Leideleng. En Auto an e Moto waren hei anenee gerannt. E weideren Tëschefall mat engem Auto an engem Moto och nach um 19.12 Auer tëscht Waasserbëlleg a Mompech. Hei ass ee liicht Blesséierten ervirgaangen.



An de leschte Stonnen huet et op verschiddene Plaze gebrannt.



Kuerz no 18 Auer huet zu Fenneng an der Escher Strooss den Daach vun engem Haus gebrannt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Beetebuerg, Diddeleng a Monnerech.



Op der Héicht vum Potaaschbierg, op der Tréierer Autobunn Direktioun Grenz, hat géint 19 Auer Gestrëpp gebrannt, d'Pompjeeë vu Mäertert waren op der Plaz. Méi spéit um 20.45 Auer war um Cents nach e Bam a Brand geroden.



E lescht Feier gouf et dunn um 3.18 Auer am Rollengergronn. An engem klengen Hangar an deem Gasfläsche stoungen, war e Feier ausgebrach. Am Asaz waren d'Stater Beruffspompjeeën. Et ass kengem eppes geschitt.