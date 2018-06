Den OGBL hat et en Dënschdeg ugekënnegt. E Mëttwoch de Moie gouf dann och am Etablissement "An de Wisen" d'Aarbecht néiergeluecht.

Eng 50 Leit hu sech virum Fleegeheem versammelt an op hir Onzefriddenheet higewisen.Et dierft net dat eenzegt Fleegeheem bleiwen, wou gestreikt gëtt. "Les parcs du 3e âge" zu Bartreng an "Zitha Senior" Péiteng a Stad sollen nokommen.Hannergrond ass jo, datt dës Fleegeheemer den SES-Kollektivvertrag net wéilten ëmsetzen, esou heescht et vum onofhängege Gewerkschaftsbond.D'Nora Back vum OGBL explizéiert firwat dëse Streik néideg ass. Laang gouf nämlech gestridde fir e Kollektivvertrag am Secteur ze kréien, dass elo 350 Persounen net dovunner profitéiere géif net goen an dowéinst géif gestreikt ginn.D'Streikaktioune solle ronderëm d'Auer lafen. E Samschden de Moien um 11 Auer ass dann an der Stad eng Solidaritéitsmanifestatioun.

De Virworf, datt d’Leit während dem Streik, net korrekt gefleegt ginn, léisst den OGBL net gëllen. Leit, déi en SAS Kollektivvertrag hunn, dierfen net matstreiken a maachen hir Aarbecht an där Zäit.





D'Nora Back (OGBL) iwwert de Grond vum Streik



Fir den 9. Juni ass eng Solidaritéitsmanifestatioun geplangt.