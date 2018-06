© RTL Archiv

D'Oppositiounspartei CSV huet den Text genee ewéi déi dräi Koalitiounsparteie gestëmmt. Déi Lénk hu sech wéi ugekënnegt enthalen. D'ADR ass an dëser Kommissioun jo net vertrueden. Den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry ass zefridden, dass 90 Prozent vun den Deputéierten de Rapport ënnerstëtze géifen. Dat géif natierlech Kompromësser vu béide Säite verlaangen, allerdéngs wier den Text eng zolidd a modern Basis.

D'Erliichterung ass grouss bei den Deputéierten, well ëmmerhi gëtt schonn zanter 2005 un enger Revisioun vun der Constitutioun geschafft. Den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry versprécht grouss Verbesserunge par rapport zum aktuellen Text, dee seng Originnen am 19. Joerhonnert huet. Déi grondleeënd Aarbecht wär elo gemaach an et wär un der nächster Regierung, dës Aarbecht weiderzeféieren. Wichteg wier, dass dës Aarbecht elo mol ofgeschloss wier an dass och déi nächst Chamber dësen Text stëmmt. Den Alex Bodry mengt, dass d'Rad mat dësem Rapport net méi zeréckzedréie wier.



An der Diskussioun ass no engem éischte Vott an der Chamber jo e Referendum, an deem d'Bierger iwwer déi méiglech nei Verfassung ofstëmme sollen. Wéinst den Europawahlen d'nächst Joer kéint de Referendum fréistens Enn vum nächste Joer ofgehale ginn. Dem Alex Bodry senger Rechnung no kéint déi nei Verfassung da fréistens Enn 2020 a Kraaft trieden.