Hie weess vu wat e schwätzt. Dat ass dat mannst wat ee ka soen, wann een d’Petitiounen iwwert de Logement liest, déi de fréiere President vum Fonds du Logement Daniel Miltgen um Chambersite deposéiert huet. An den zwou Petitiounen, déi zanter en Dënschdeg kënnen ënnerschriwwe ginn, stellt den Daniel Miltgen zwou Fuerderungen, fir datt méi Wunnengen op de Marché kommen an d’Präisser vun de Logementer net explodéieren: eng concernéiert Modifikatiounen am Steiergesetz, eng aner d’Honoraire vun den Immobilienagenten a Courtieren.





Well dëse leschte Punkt féiert dozou, datt d’Präisser vun de Wunnengen an Haiser an d’Luucht schéissen. Wann een Immobilienagenten oder Courtier nämlech eng Wunneng oder en Haus verkeeft, kréie si eng gewëssen Zomm, den Honoraire. Dat sinn z.B. 3% op enger Vente... Doduerch probéiert den Agent natierlech souvill wéi méiglech vum Akeefer ze kréien, fir dass säin Honoraire sou héich wéi méiglech gëtt. Et géifen ronn 1'000 Immobilienagencen am Land ginn, an déi heizen een deen aneren un, wouduerch d'Präisser klammen.

Dofir proposéiert den Daniel Miltgen dës Honoraire wéi déi vun den Notairen ze traitéieren. D'Courtieren an Immobilienagenten sollen net de volle Saz kréien. Dat heescht, wat d'Immobilie méi deier gëtt, wat de Vermëttler proportionell manner kritt. Den Taux géif net erof goen, mä d'Steigerungsrat géif proportionell ëmmer méi kleng ginn, sou den Daniel Miltgen.

D’Petitioun 1023 da gesäit vir, datt sech eppes um Steiergesetz deet. Wann ee Promoteur oder Händler Wunnengen oder Haiser keeft a renovéiert oder nei baut, gëtt en, wann en de Bien immobilier an den éischten zwee Joer verkeeft, um vollen Taux besteiert. Dëst gëtt nämlech als Spekulatioun ugesinn, sou datt Wunnengen an den éischten zwee Joer carrement net op de Marché kommen.

Dat wier an den Aen vum Daniel Miltgen eng Steier, well en do op der spéculation fonciaire mam vollen Taux besteiert gëtt. An dat géif de Präis weider an d'Luucht drécken.

Op d’Fro firwat hien, elo no senger Carrière beim Fonds du Logement mat dëse Propose kënnt an net schonn während sengem Mandat als President vum Fong, mengt den Daniel Miltgen, datt en elo mol Zäit hat fir sech gewësse Saachen duerch de Kapp goen ze loossen.





Bis de 17. Juli kënne béid Petitiounen nach um Chambersite ënnerschriwwe ginn.