E Samschdeg wäert d'Strooss vu 6 Auer u komplett gespaart sinn, datt tëscht der Rue du Fort Dumoulin an dem Boulevard Charles Simonis. Den Accès bei d'Garage vun den Awunner sollt awer garantéiert sinn.Den Dag dono ass vu 5 bis 9 Auer d'Streck tëscht der Rue Nicolas Margue an der Entrée vum INS respektiv d'Streck vun der Rue du Fort Dumoulin tëscht der Rue de Trèves an der Rue des Pommiers komplett gespaart. Dono ass d'Route de Trèves tëscht der Rue Nicolas Margue an der Hausnummer 156 komplett zou.Während där Zäit kënnen och d'Autoen net an der Strooss ofgestallt ginn. Dowéinst ginn d'Leit gebieden, hir Gefierer ausserhalb ze stationéieren. Den Accès fir d'Rue Tawioun wäert iwwert de Boulevard Charles Simonis garantéiert sinn, d'Stroossen Albert Calmer, Nicolas Margue, N. Majerus an A. Rupprecht bleiwen accessibel.Amfannt dir all Detailer an och déi genau Ëmleedung vun de Bussen, Ligne 14 an 20.