© RTL Archiv

Et war him virgehäit ginn, am Juli op der Kockelscheier probéiert ze hunn, eng Fra mat engem Messer ëmzebréngen. Si hat op d'mannst 3 Stéch hannen an den Hals kritt.



Fir de Schued vun där Fra festzeleeën, gouf eng Expertise decidéiert. Direkt krut si awer mol eng Provisioun vu 5.000 € zougesprach an eng zweet Partie civile Schuedenersatz an Héicht vun 2.500 €.