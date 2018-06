Eemol am Joer steet fir de Grand-Duc Henri eng ganz speziell Visitt um Programm an zwar bei der Fondatioun Natur an Ëmwelt-Hëllef fir d’Natur.

E Mëttwoch goung et dofir an d'Éislek laanscht d’Our fir eng Visitt vun de Reserven vun der Fondatioun an der Kalber-Millen. De Grand-Duc konnt sech hei vun der Schéinheet vum Natura 2000 Gebitt iwwerzeegen an déi lokal Biodiversitéit entdecken. En Thema, wat dem Groussherzog um Häerz läit, well schonns zënter 10 Joer ass d’Fondatioun Hëllef fir d’Natur ënner sengem Haut-Patronage.