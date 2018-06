© SAMUEL KUBANI / AFP

Hie kritt virgehäit, tëscht Dezember 2015 a Februar 2017 vun enger haut 95 Joer aler Fra profitéiert ze hunn; am Ganze soll hien der Fra ronn 42.000 € ofgeholl hunn!

Am Ufank soll hie si dozou bruecht hunn, fir eng Affekoterechnung vun 1.000 € ze bezuelen, an um Enn, fir hir Konten eidel an zouzemaachen. De Schued hätt sech do op bal 41.000 € belaf. Donieft soll sech de Mann an hirem Testament als eenzegen Ierwen asetzen an e Kont opmaache gelooss hunn. Dobäi kënnt ënnert anerem nach d'Klaue vun Aueren a Bijouterien.

„Ech kontestéieren d'Virwërf a sinn onschëlleg!“ sot den Ugekloten e Mëttwoch. D'Fra, där hien an enger Kierch begéint wär, hätt Angscht gehat, eleng ze sinn; hien hätt gesinn, dass si Hëllef bräicht, a si him dat och gesot. Hien hätt alles fir si gemaach, dofir bei hir iessen a schlofe kënnen a 500 bis 600 € de Mount kritt.





Abus de faiblesse um Stater Geriicht



Do virdrun hat en Enquêteur vun der Police judiciaire erkläert, d'Affär wär opgeflunn, wéi d'Fra hire Loyer net méi konnt bezuelen. No enger Zäit wär e Mann identifizéiert ginn, dee bei hir wunnen an eventuell hiert Vertraue mëssbrauche géif. Bei enger Perquisitioun op hirer Bank wär festgestallt ginn, dass tëscht September 2015 an November 2016 bal 30.000 € vun hirem Compte courant opgehuewe goufen. Ee Moment hätt d'Fra nach 4 € 39 um Kont gehat! Donieft wär hiert Spuerbuch am September 2016 opgehuewe ginn, op deem eng 11.000 € stoungen. D'Fra hätt keen Iwwerbléck méi gehat iwwer hir Finanzen a wär duerch de Mann beaflosst ginn. Fir e Psychiater war d'Fro, ob d'Fra duerch hiren Alter vulnerabel war, mat Jo ze beäntweren: Et hätt ee si beaflossen a manipuléiere kënnen.

Nodeems de Me Marc Lentz als Affekot vun der Fra d'Reparatioun vun där hirem Schued an 2.000 € fir dee moralesche gefrot hat, huet de Me Knaff als Affekot vum Beschëllegte betount, dee géif alles ofstreiden. D'Fra hätt Hëllef gebraucht, an de Mann hätt sech ëm si bekëmmert. Hien hätt sech net op Käschte vun der Fra beräichert, an déi wär net an enger Situatioun vu Schwächt gewiescht, soudass säi Client sollt fräigesprach ginn.

D'Vertriederin vum Parquet hat awer eng ganz aner Vue op d'Affär! D'Fra wär ofhängeg gewiescht vum Ugekloten a vulnerabel, ë.a. well si isoléiert gouf. Och wann hie vum Compte courant wuel nëmmen eng 20.500 amplaz bal 30.000 € opgehuewen hätt, sollt de Mann zu 4 Joer Prisong an zu enger Geldstrof condamnéiert ginn.

D'Uerteel ass fir den 21. Juni.