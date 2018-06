D'Caroline Mart huet sech mam Robert Habeck ënnerhalen: Den Interview um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

De Robert Habeck ass aktuell ee vun de gefrootsten däitsche Politiker. De Minister fir "Energiewende", Landwirtschaft, Ëmwelt, Natur an Digitaliséierung a Schleswig-Holstein ass zanter Januar 2018 och Parteipresident vu Bündnis90/Die Grünen, wéi déi Gréng an Däitschland heeschen. (Wéinst dem Presidentenamt - Bundesvorsitzender - duerf e maximal nach bis September 2018 Minister bleiwen.)Zu Lëtzebuerg ass hien e Mëttwoch den Owend de Kneynote-Speaker, wann déi Lëtzebuerger Gréng um Belval an der Maison des arts et des étudiants hir 35 Joer feieren.D'Thema vu senger Ried ass: "Der heutige Stellenwert grüner Politik zwischen Verantwortung und Idealismus".