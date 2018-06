Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© AFP

Dat alt Gesetz ass den Ännerungen aus de leschte Joren, wat d'Hale vun Déieren ugeet, net méi gerecht ginn. Dowéinst huet en neit Gesetz misste kommen. Dëst gouf um Mëttwoch unanime an der Chamber ugeholl. Eng ganz Partie Ännerunge sinn hei virgesinn. Pelzproduktioun gëtt verbueden, den Zirkus mat wëllen Déieren och, männlech Jippelcher duerfen net méi ëmbruecht ginn, nëmme well se net fir d’Produktioun interessant sinn, an Déieren duerfen net méi als Präis verschenkt ginn... Queesch duerch d’Reien stinn d’Deputéiert hannert deem neie Gesetz.