No 2015 gëtt de Staatsexamen nach eng Kéier reforméiert. Net genuch Personal a virun allem net genuch Know-how hätten d'Administratioune krut, ze vill Kandidaten hätten den Examen net gepackt. Duerch den neien Exame sollen elo duebel esou vill Leit wéi virdrun duerchkommen, ouni dass den awer méi einfach gëtt.





De Staatsexame gëtt reforméiert/Reportage Ben Frin



27% vun de Kandidaten hätten den alen Exame gepackt, déi Zuel soll op iwwer 50% klammen, wann een Tester aus dem Pilotprojet gleeft. Mä nee, den neien Examen ass net méi einfach ginn, fir dass esou méi Leit kënne beim Staat agestallt ginn, dorobber besteet de Minister vun der Fonction publique, Dan Kersch.



Hei wieren d'Ufuerderungen einfach méi un dat ugepasst, wat haut och an de Schoule geléiert gëtt. Am alen Examen hätt een ze vill op Auswennegléiere bestanen, dat ass elo anescht: D'Froe gläichen deene vun engem IQ-Test, respektiv vun engem sougenannten "Assessment-Center". Den neien Exame besteet aus 2 Deeler: en allgemengen Deel fir alleguerten d'Carrièren an e spezifeschen, dee vun der Administratioun ofgehale gëtt an och extra zougeschnidden ass.

Bis elo war just 1-2 Mol am Joer en Examen, sou dass vill Administratiounen dacks laang waarde missten, fir nei Leit kënnen anzestellen. Et soll virgesi sinn, dass an Zukunft all Mount sollen Exame sinn an net nëmmen 1-2 mol am Joer.

Den éischten Examen ass schonn direkt de 25. Juni. Virun der Summervakanz wier fir all Karriär nach en Exame virgesinn.



PDF: Schreiwes "La réforme de l’examen-concours dans la Fonction publique".



Offizielle Communiqué

Présentation de la réforme de l'examen-concours dans la Fonction publique (06.06.2018)

Communiqué par: ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch, a présenté les nouvelles modalités de l'examen-concours de la Fonction publique, applicables à partir de la prochaine session d'examen qui débutera le 25 juin 2018.

Une étude sur les procédures de recrutement dans la Fonction publique, réalisée dans une démarche participative et incluant toutes les parties prenantes (chefs d'administration, gestionnaires des ressources humaines, candidats à l'examen-concours, étudiants) a mis en évidence que l'examen-concours actuel ne permet plus aux administrations d'occuper leurs postes vacants par la voie de l'examen-concours, ceci pour plusieurs raisons:

- la lourdeur de la procédure de recrutement;

- une inadéquation manifeste entre les besoins des administrations et les candidats disponibles à l'issue des examens-concours, tant en nombre qu'en profils recherchés.

Par ailleurs, candidats et étudiants ont critiqué le caractère désuet des épreuves de l'examen-concours basées sur l'apprentissage par cœur. Au vu de ces constats et suite au résultat positif et au taux de réussite élevé constatés dans le contexte d'un projet-pilote basé sur de nouveaux outils de sélection avec 400 participants (fonctionnaires et employés stagiaires, candidats à l'examen-concours), le ministre Dan Kersch propose une réforme de l'examen-concours qui a pour objectif:

- une informatisation des épreuves, indispensable dans une logique d'administration digitale;

- le recours à des tests de qualité et scientifiquement approuvés qui ont d'ailleurs déjà fait leurs preuves dans les procédures de sélection d'autres institutions publiques, notamment auprès de l'administration fédérale belge et des institutions européennes;

- une évaluation objective et standardisée des compétences des candidats;

- une accélération de la procédure de recrutement en proposant des sessions de manière continue tout au long de l'année où les candidats peuvent passer l'examen-concours sur PC.

Une première session de cet examen-concours «nouvelle génération» est organisée pour tous les groupes de traitement entre le 25 juin et le 26 juillet. Les inscriptions sont ouvertes sur www.govjobs.lu à partir du 8 juin 2018.

GovJobs propose en outre une série de questions-types des nouvelles épreuves.