Virun der Sessioun gouf et eng Minutt Rou. E Bild vum fréiere Staatssekretär encadréiert vu Sonneblumme stoung am Sall.

Et war keen einfachen Ufank vun der Seance haut um Krautmaart. Et war déi éischt Sëtzung an der Chamber zanter dem Dout vum fréiere Staatssekretär Camille Gira, dee während senger Interventioun Mëtt Mee zesummegaang war. De Mars di Bartoloemo huet d’Sessioun e Mëttwoch um 14 Auer mat dëse Wieder ugefang.

Extrait Mars di Bartolomeo (1)



De Camille Gira war ee Virbild fir jiddereen, hien huet iwwerall do, wou en agéiert war, seng Spuren hannerlooss, an huet keng Diskussioune gescheit, esou de Chamberpresident. Deen huet während sengem Hommage och Zeile vum Camille Gira senger Fra Simone zitéiert, ee beweegende Moment.

Extrait Mars di Bartolomeo (2)



Virum Riednerpult an der Chamber stoung eng Foto vum Camille Gira encadréiert vu Sonneblummen. De Chamberpresident huet a senger kuerzer Interventioun, besonnesch den Deputéierten Alexander Krieps an Edy Mertens Merci gesot, déi dem fréiere Staatssekretär Camille Gira de 16. Mee medezinesch gehollef hunn, wéi et him schlecht gouf.





De Camille war ee Mann deen iwwerall seng Spueren hannerlooss huet, esou de Chamberpresident. D’Regierung wollt haut um Krautmaart keng Kommunikatioun maachen.