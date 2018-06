19:05

CITA : Nuetschantier op der A 1 an den Tunnelen Houwald an Cents. D'A 1 ass a Richtung Tréier tëscht dem Gaasperecher Kraiz an der Sortie Sennengerbierg vun den Owend halwer 10 bis muer de Moien 5 Auer gespaart. Deviatioun via d'Rocade de Bonnevoie, d'Polvermillen a laanscht de Flughafen.