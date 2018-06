Ronn 4 Méint soll de ganze Chantier op der A6 Héicht Gaasperecher Kräiz daueren, dat vu Juni bis Mëtt September. Dofir wäert den Trafic iwwer méi schmuel Spuere lafen an den Tempo gëtt op 70 km/h erofgesat. Awer muss ee mat Problemer am Trafic op där Plaz rechnen.An der éischter Phase vum 8. bis den 11. Juni gëtt de Chantier preparéiert. Hei wäerten et nach gréisser Problemer ginn, well fir dës Zäit d'A1 an d'A6 op der Héicht vum Gaasperecher Kräiz gespaart ass, esou wéi och d'Sortie vun der A6 a Richtung Hesper.Wann ee vun Tréier kënnt a Richtung Arel fiert, muss een um Gaasperecher Kräiz d'Autobunn verloossen, gëtt dann iwwer d'A3 an de Rond-Point Gluck bruecht, fir dann op d'A6 geleet ze ginn. Aus Richtung Arel fir op Tréier gëtt een och um Gaasperecher Kräiz erofgefouert, dann iwwert d'A3 bis op den Echangeur Léiweng, wou een dann zeréck iwwer d'A3 op d'A1 geschéckt gëtt.Fir vun Arel aus op d'Gare oder Hesper ze kommen, muss een och iwwert d'A3, d'Sortie Léiweng an dann zeréck op der A3 bis an de Rond-Point Gluck fueren.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre de l'aménagement du ban de Gasperich, l'Administration des ponts et chaussées procédera à la réalisation de la première des quatre phases relatives à la construction d'un nouvel ouvrage d'art passant au-dessus de l'autoroute d'Arlon (A6), à la hauteur de la croix de Gasperich.

La durée prévue du chantier est d'environ 4 mois (juin à mi-septembre). Le trafic autoroutier sera guidé par des voies rétrécies à travers le chantier afin de permettre la construction de la pile centrale de l'ouvrage. La circulation sera assurée sur deux voies dans les deux sens pendant toute la durée du chantier. Au vu des rétrécissements des voies, la vitesse est limitée à 70 km/h dans les deux sens.

Des perturbations du trafic sont possibles jusqu'à la fin du chantier.

Barrages et déviations

La première phase du chantier comporte la mise en place de l'installation de chantier et sera réalisée à partir du vendredi soir 8 juin 2018 20 heures jusqu'au lundi matin 11 juin 2018 6 heures sur les autoroutes A1 et A6 à la hauteur de la croix de Gasperich dans les deux sens.

Les autoroutes et bretelles suivantes sont barrées à la circulation pendant cette période:

• la section courante des autoroutes A1 et A6 à la hauteur de la croix de Gasperich dans les deux sens,

• la bretelle de sortie de la croix de Gasperich en provenance d'Arlon (Cessange) et en direction de Luxembourg-Gare / Hesperange.

Le trafic en provenance de Trèves (A1) vers l'Arlon (A6) est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'A3 jusqu'au rond-point Gluck et puis de retour sur l'A6.

Le trafic en provenance d'Arlon (Cessange) de l'A6 vers Trèves est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'autoroute A3 jusqu'à l'échangeur Livange, puis de retour sur la croix de Gasperich vers l'A1.

Le trafic en provenance d'Arlon (Cessange) de l'A6 vers Luxembourg-Gare / Hesperange est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'autoroute A3 jusqu'à l'échangeur Livange, puis de retour sur l'A3.