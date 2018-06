© Nico Graf / RTL Radio Lëtzebuerg

Ofgesi vum staarke Reen, deen och vläit seng Ursaach bei eis Mënschen huet, sinn aner Deeler vun der Iwwerschwemmungskatastrof am Mëllerdall vu Mënsche gemaach oder verstäerkt ginn. Zum Beispill do, wou d'Ärnz (Iernz) an d'Sauer leeft.

Hiren Hotel läit ze soen um Enn vun der Katastroph: um Grondhaff, ebe just do, wou déi Schwaarz Ärnz an d'Sauer leeft. A fir et direkt ze soen, deen Hotel ass mat engem bloen A dervu komm. Trotzdem, fir d'Leit am Hotel war d'Nuecht vun der Iwwerschwemmung erschreckend. Well et op eemol schrecklech vill a mat Kaméidi gereent huet, well d'Waasser vun den Hiwwelen iwwerall eragelaf ass, well nuets huet misse gepompelt ginn, erzielt d'Elisabeth Prost-Brimer. An da sinn och nach eng 9 Autoen virun der Nues vun de Leit duerch vum Waasser vun der Baach matgerappt ginn. Dat ass e Bild, wat ee sech net virstelle kann a wat een erschreckt.

Hannert dem Hotel, d'Ärnz erop, ass jo eng schwéier zerstéiert Garage, vun deeër d'Autoe fortgeschwämmt gi sinn. Eng Camionnette vun do ass zum Beispill zu Bollendorf aus der Sauer gebuerge ginn. Datt et virum Hotel geknuppt huet, dat huet säi besonnesche Grond. D'Strooss aus dem Mëllerdall trëfft do am rechte Wénkel op d'Dikrecher Strooss. An nieft der Strooss leit d'Ärnz ganz déif, eng 6 Meter déif, an enger Zort gebautem Kanal: Do wou fréier, ganz fréier, eng Zort Delta huet misse sinn, wou d'Ärnz an d'Sauer gelaf ass, do ass elo en enken Triichter, deen éischtens d'Waasser staut an duerch deen zweetens d'Ärnz erduerch muss, ënner der Dikrecher Strooss fir an d'Sauer. An d'Autoen hunn och missen duerch deen Triichter an duerfir huet et geknuppt. Deen Triichter ass déi Zort vu mënschleche Feeler, déi Katastrof vergréisseren.

An et lauert nach e Problem, well den Hotel huet dräi Tanke fir Mazout virun der Dier leien. Dofir muss déi Baach, déi Mauer, ofgeséchert ginn, well wann dat doten an Zukunft nach eng Kéier virkënnt, muss déi Mauer geséchert sinn.

Och grousse Schued un der Natur: D'Baach muss zeréck an d'Bett

D'Opraumaarbechten op der Plaz lafen nach ëmmer op Héichtouren. An dobäi gëtt och ëmmer méi kloer, wéi grouss de Schued un der Natur ass. Ganz Baache mussen zréck an hiert Bett geluecht ginn, eng Aarbecht, déi deels just mat der Hand gemaach ka ginn.