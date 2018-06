© Patrick Frieden

De Sven Hannawald bei Greis-Valerius



E Mëttwoch den Owend war de Sven Hannawald an der Abteistad.Virdru war hien och ewell bei Radio Lëtzebuerg op Besuch.

Hei d'Ukënnegung

Mittwoch | 06. Juni 2018 | 20 Uhr | TRIFOLION Echternach

Zum Thema "4 gewinnt! Erfolg in Balance" berichtet der Rekordsieger der Vierschanzentournee Sven Hannawald von den spannendsten Momenten seiner einzigartigen sportlichen Karriere, aber auch von der Kehrseite des extremen Erfolgs. Seine Höhenflüge, seinen Absturz durch die Krankheit Burn-out und die "Landung im Leben" beschreibt er tiefgründig und gibt seine eigenen Erfahrungen weiter. Wertvolle Tipps für Work-Life-Balance, Achtsamkeit und gesunde Führung sowie Bilder und emotionale Videos untermalen den Live-Auftritt des Olympiasiegers und 4-fachen Weltmeisters im Skispringen und Skifliegen.

Der Corporate-Health Botschafter und Deutschlands Sportler des Jahres vergleicht die Erfolgsfaktoren im olympischen Leistungssport mit denen im realen Berufs- und Privatleben. Dazu zählt auch sein Umgang mit Veränderungen sowohl im Training, Regeländerungen im Wettkampf (V-Stil statt Parallelstil) und die Zeit nach der politischen Wende in Ostdeutschland 1989. Ein spannender Vortrag also nicht nur für Ski- und Olympiafans, sondern alle, die ihr Leben ganz bewusst in die Hand nehmen möchten.

In der TRIFOLION-Reihe HORIZONTE im Jahr 2018 geht es um das Themengebiet Gesundheit. Der Selbst-Optimierungswahn kennt keine Grenzen mehr. Wer hat noch nie eine Diät gemacht, sich auf das Laufband gequält, gegen die Pfunde gekämpft oder die innere Ruhe in Yoga-Kursen versucht zu finden? Der gesunde Geist in einem gesunden Körper scheint nicht mehr nur für Profi-Sportler und Modells von Bedeutung zu sein, sondern wie eine Volkskrankheit um sich zu greifen. In den Buchhandlungen stapeln sich Bestseller zum Thema Ernährung, Fitness und Gesundheit. Das TRIFOLION widmet sich diesem Trend mit seiner Vortrags- und Talkreihe HORIZONTE. Berühmte Sportler, Ernährungsexperten, Köche und Fitness-Profis setzen sich kritisch mit diesem Thema auseinander. Welche all dieser Heilsversprechen sind wahr, was ist nur Marketing und Propaganda, wie lebt man wirklich gesund und was können wir von Spitzensportlern für den Alltag lernen?

Die Horizonte-Veranstaltungen 2018 im Überblick:

11.03.18 Holger Stromberg: Iss einfach gut - Wahrnehmung, Selbstachtung, Körpergefühl und Umsetzung im Alltag

15.03.18 Reinhold Messner: „Überleben" – der neue Live-Vortrag

17.03.18 Prof. Dr. Ingo Froböse: Regeneration und Pause- was wir vom Spitzensport lernen können!

25.04.18 Werner Tiki Küstenmacher: Simplify your Life mit Limbi- Der Weg zur Gesundheit führt auch durchs Gehirn

06.06.2018 Sven Hannawald: 4 Gewinnt. Erfolg in Balance

11.06.2018 Prof. Dr. Renate Zimmer: „Was Kinder wirklich stark macht – und was sie gesund hält? Zu den psychosozialen Ressourcen von Bewegung und Sport"

Vorträge jeweils ca. 90 min + 20 min Pause | inkl. Diskussionsrunde

TICKETS:

Kat. A: 35/ 21 EUR ermäßigt

Kat. B: 26/ 16 EUR ermäßigt

Der Kulturpass wird akzeptiert.

Gruppenrabatte ab 5 Personen möglich.

KARTENVORVERKAUF:

Luxembourg Ticket: www.luxembourgticket.lu | Tel.: +352 4708 951 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen