An enger Petitioun gouf gefuerdert, dass d'Bezeechnung vun de Lëschtenhënn, déi dem Gesetz no als geféierlech oder potentiell geféierlech ugesi ginn, ofgeschaaft gëtt. Des Petitioun war iwwer 4.600 mol um Chambersite ënnerschriwwe ginn. Dobäi kommen nach eemol ronn 300 Ënnerschrëften um Pabeier. Den néideg Quorum vu 4.500 Signaturen, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat kënnt, gouf domat erfëllt.



Et gëtt gefuerdert, dass déi 4 Rassen, déi als potentiell geféierlech deklaréiert sinn, aus dem Gesetz gestrach ginn an all Hond, deen als geféierlech gëllt, der Veterinärsinspektioun gemellt gëtt. Dës soll decidéieren, ob de Proprietär vum Hond theoretesch Course muss suivéieren, respektiv den Hond muss dresséiert ginn. Betraff sinn d'Rassen Staffordshire Bull terrier, Mastiff, American Staffordshire terrier, Tosa a Pitbullen.



De Petitionnaire huet en Donneschdeg de Mëtteg vu 14 Auer un eng Stonn Zäit säin Uleies den Deputéierten an dem zoustännege Minister Fernand Etgen ze presentéieren. Den Debat gëtt och op Chamber TV iwwerdroen.