Den 100,7 huet dat um Donneschdeg de Moie gemellt.

D'Gesondheetsministesch huet dem Radio deen Numm confirméiert. Den Dr. Nathan wär d'lescht Woch am Regierungsrot nominéiert ginn. An de leschte Méint hu souwuel den Direkter an de President vum Verwaltungsrot vum CHNP demissionéiert, wéinst Divergenzen, well soll eventuell mam Ettelbrécker Spidol fusionnéiert ginn.





Lëtzebuerg kritt dann och 4 weider IRMen, sou nach weider den 100,7.

D'Nouvelle ass an der Quadripartite d'lescht Woch gefall.

E Mëttwoch sinn d'Autorisatiounen un d'Spideeler eraus gaangen. All Kéiers en neien Apparat kréien de Centre hospitalier an der Stad, de CHEM zu Esch, d'Spidol um Kierchbierg an dat zu Ettelbréck.

Aktuell gëtt et 7 IRMen am Land. D'Waardezäite sollen erof goen.