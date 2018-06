Eemol eng Geldstrof vun 2.000 € an eemol e Fräisproch: Mat deem Uerteel koum um Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht e Prozess géint Boulevardpresse op en Enn. Den Nohaltegkeetsminister François Bausch hat den Editeur wéinst Diffamatioun a Calomnie an 3 Artikele vun zejoert um Internetsite vu Luxprivat ugesicht.

Wat d'Parties civilë vum Minister ugeet, krut hien eng Kéier de symboleschen Euro zougesprach an eng Kéier näischt; dobäi hat den Affekot vum Politiker fir d'Artikele mat den Titelen „François Bausch hat gelogen!“, „François Bausch verhöhnt Verkehrstote!“ an „Tödliche Bilanz eines Versagers“ eng Kéier de symboleschen Euro an eemol 30.000 € Schuedenersatz gefrot.



Am Zesummenhank mat deem Volet, wéinst deem Boulevardpresse veruerteelt gouf, muss d'Uerteel iwwregens och um Internetsite vu Luxprivat publizéiert ginn.