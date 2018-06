D'Uni Lëtzebuerg kënnt am "Young Univerity Ranking" vum renomméierte Magazin "Times Higher Education" op déi 12. Plaz.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

An dësem Klassement ginn déi weltwäit beschten Universitéiten opgelëscht, déi manner wéi 50 Joer al sinn. Dëst Joer sinn 250 Universitéite vertrueden, lescht Joer waren et der 200. De Klassement baséiert sech op 13 verschiddenen Indicateure: vun der Léier, iwwert d'Recherche bis bei déi international Vernetzung vun der Uni.

55 Länner uechter Europa, Asien, Australien, Nord- an Latäinamerika an Afrika sinn an dësem Ranking vertrueden.

D'Nummer 1 ass iwwregens d'Hong Kong University of Science and Technology an d'Nummer 2 d'Ecole Polytechnique de Lausanne.