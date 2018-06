Virun allem an Afrika, an Asien an a Latäinamerika war MSF aktiv. Ronn 10 Millioune Mënsche goufe vun der Associatiounen medizinesch betreit.

Ronn 500 medizinesch an humanitär Projeten huet d’Associatioun Médecins sans Frontières zejoert an 72 Länner weltwäit geleet. Donieft goufen d’Hëllefsaktivitéiten ausgebaut, ewéi ënnert anerem d’Lutte géint déi sexuell Attacken op Fraen a Kanner. Virun allem war Médecins sans Frontières awer am Kader vun der Cholera-Epidemie am Jemen an der Rohingya-Flüchtlingskrise am Myanmar am Asaz.

Ronn 700.000 Rohingya sinn zejoert aus dem Myanmar an d’Nopeschland Bangladesch geflücht. Dat well d’Arméi an d’Police am Myanmar déi moslemesch Minoritéit attackéiert huet. Besonnesch an der Regioun Rakhaing, am Weste vum Land, war Médecins sans Frontières präsent, fir de Flüchtlinge beim Accès fir Drénkwaasser an der medizinescher Versuergung ze hëllefen. De Paul Delaunois vun der Associatioun zu Lëtzebuerg ass der Meenung, datt dës Kris nëmme politesch Kéint geléist ginn an eng aner Léisung géing et net ginn. Knapp 1 Millioun Leit géingen a Flüchtlingslagere wunnen an et wär eng ganz komplizéiert Situatioun op der Plaz.





© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

1 Millioun Cholera-Verdachtsfäll goufen tëscht Abrëll a Februar dëst Joer am Jemen gezielt. 2.000 Leit si bis ewell un de Suitte vun der Infektiounskrankheet gestuerwen. Ee Véierel vun den Doudesfäll ware Kanner, déi manner ewéi 15 Joer haten. Médecins sans Frontières huet méi ewéi 100.000 Leit a 37 Behandlungeszenteren am Land traitéiert. No 3 Joer Krich sinn iwwer 11 Millioune Leit komplett vun externer humanitärer Hëllef ofhängeg, ma fir d'Hëllefsorganisatiounen ass d'Situatioun op der Plaz net einfach, fir déi néideg Hëllef unzebidden, sou de Paul Delaunois.

Médecins sans Frontières hat 2017 och mat de mënschleche Konsequenze vun der europäescher Migratiounspolitik ze dinn. Fir d’Assocatioun wier den EU-Flüchtlingsdeal mat der Tierkei awer een Ofkommes, wat déi europäesch Grenzen zou mécht an d’Flüchtlingen wech dréckt.



Et wier een den Ament an enger desastréiser Situatioun, esou nach den Paul Delaunois. Zejoert huet d’Associatioun méi ewéi 60 Fuerschungsprojeten ënnerstëtzt.