© Bérengère Beffort

Iwwert Bebauungspläng an Uschlëss un Energie-Reseauen eraus erwaarden d'Awunner, datt hir Gemeng e modernen Service-Provider sinn. Esou zum Beispill an der Kannerbetreiung. "A grad kleng Gemengen geroden do un hir Limitten" esou de Lex Delles weider.

Allerdéngs: Den DP-Politiker ass dogéint, e Fusiounsprozess z'erzwéngen. E generellen Referendum iwwert d'Gemenge-Landkaart wier en "No-Go". D'Autonomie vun de lokalen Autoritéite misst héichgehalen ginn.

De President vum Syvicol Emile Eicher mengt sengersäits, datt Kooperatioune vun ënnen erop musse promouvéiert ginn. Also sollt et schonns eng Volontéit fir Fusiounen ginn, ouni datt et awer als "Diktat" empfonnt gëtt.

De Buergermeeschter-Dag, deen all Joer zu Munneref ofgehalen gëtt, huet fir des Editioun d'Gemengepäpp, Conseilleren a Beamten aus 75 Gemengen zesummebruecht. E Schwéierpunkt vun den Diskussioune waren och d'Gemengefinanzen.



Momentan hunn 51 Gemengen, spréch d'Hallschent vun alle Gemengen aus dem Land, manner wei 3.000 Awunner, wéi e Vertrieder vum Inneministère erkläert huet.



Dan Kersch net do wéint Waasserschued doheem

Gefeelt huet um Buergermeeschter-Dag awer ee vun den Éieregäscht: Den Inneminister Dan Kersch hat den Deplacement op Munneref net gemaach.

De Grond: De Minister war déi ganz Nuecht wéinst engem Waasserschued a sengem Haus op de Been.