Deene Grénge feelt et elo net just un enger neier Presidentin, ma och un enger neier Kandidatin fir d'Nord-Lëscht fir d‘Chamberwalen unzeféieren. D'Stéphanie Empain soll de Rôle vun der Spëtzekandidatin am Norden iwwerhuelen, nieft dem designéierten neie Staatssekretär Claude Turmes, dat hat en Donneschdeg de Moien de Radio 100,7 gemellt.



Déi 34-Joer al gréng Politikerin vun Ierpeldeng huet eis op Nofro hin gesot, ouni d'Informatioun ze confirméieren, dass en Donneschdeg den Owend nach eng ganz Partie Bezierksversammlungen am Éislek sinn, op deenen dann d’Fro vun der Spëtzekandidatur dierft definitiv gekläert ginn.