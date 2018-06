© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

Lëtzebuerger Sprooch / Reportage vum Claudia Kollwelter



Dat ass nëmmen eng vu ville Conclusiounen, déi aus enger Etüd vun TNS Ilres, am Optrag vum Educatiounsministère, ervirgeet. D'Resultater iwwert d'Ëmfro iwwert d'Roll vum Lëtzebuergesche goufen en Donneschdeg de Moie presentéiert.

E Wonsch vun de Leit, déi befrot goufen, ass deen, d'Lëtzebuerger Sprooch nach méi ze stäerken. An dat souwuel bei de 60%, déi d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn, wéi bei de 40% Net-Lëtzebuerger, déi bei der Ëmfro matgemaach hunn. 78% sinn der Meenung, datt dës Sprooch nach weider gestäerkt misst ginn.Den Tommy Klein vun TNS Ilres erkläert, dass grad bei deene Leit, déi Lëtzebuergesch schwätzen d'Iwwerzeegung nach méi grouss ass. Et wier awer flott ze gesinn, dass och d'Halschent vun deenen, déi d'Sprooch net schwätzen, der Meenung sinn, dass se muss am Alldag gefërdert ginn.Wat Sproochkompetenzen ugeet, fält op, datt déi Jonk wäit vir leien. 94% schwätze Lëtzebuergesch, 92% déi dräi offiziell Landessproochen. Eng méiglech Explikatioun kéint eise Schoulsystem sinn, deen op déi Méisproochegkeet orientéiert ass.

Franséisch gëtt vun 98% vun de befrote Leit geschwat, huet also och nach ëmmer e wichtege Stellewäert. Bei der Fro, wéi eng d'Integratiounssprooch soll sinn, sinn allgemeng 60% dofir, datt d'Lëtzebuergescht éischt Integratiounssprooch ass. Kuckt een awer an den Detail fält op, datt d'Net-Lëtzebuerger éischter Franséisch als Integratiounssprooch gesinn.



Den Educatiounsminister Claude Meisch betount, dass wann et ëm déi Lëtzebuerger Sprooch hei am Land geet, d'Leit sech eens sinn. Geet et dann awer ëm dat Franséischt, dann allerdéngs net.



72% vun de befrote Leit schwätzen déi 3 offiziell Sproochen, 73% esouguer méi wéi 4 Sproochen, wat op en Neits de Multi-Linguismus vun eisem Land ënnersträicht.



1.053 Leit hu vun Enn Januar bis Ufank Februar bei der Etüd matgemaach.