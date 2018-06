No bei Verviers an der Belsch ass nämlech e Mëttwoch de Mëtten dee Mann festgeholl ginn, deen den Auteur vun der Lécker Attack soll mat radikaliséiert hunn.

Deen Interpelléierte vun 39 Joer ass de Brudder vum presuméierten Haaptmann vum Iwwerfall, am Abrëll 2013, op eng Sécherheetsfirma zu Gaasperech, wéinst deem ënnert anerem dëse Mann, den Anouar Bennane, zejoert vun der Cour d’appel an der Stad zu 22 Joer Prisong veruerteelt gouf.

Am Januar du gouf dem Mann säi Pourvoi vun der Cour de Cassation an der Stad zréckgewisen, soudass d'Affär net zréckgoung op d'Cour d'appel. Fir den Anouar Bennane, presuméierte Member vun der Band ronderëm de Marcel Habran, déi ënnert anerem fir den Iwwerfall am Joer 2000 op e Fourgon um Findel responsabel war, kéint et eventuell virugoen op de Stroossbuerger Mënscherechtsgeriichtshaff.

Am Kader vun der Enquête ëm d'Attentat vu Léck gouf e Mëttwoch zu Ensival bei Verviers de Fouad Bennane vu Spezialunitéite festgeholl: Hie soll am Prisong de Benjamin Herman radikaliséiert hunn, dee Mann, dee virun 9 Deeg zu Léck fir d'éischt zwou Polizistinnen ëmbruecht hat an dunn e jonke Mann, deen an engem Auto souz; dee Benjamin Herman war dono erschoss ginn.

Zréck awer bei de Fouad Bennane, Brudder vum Schraasseger Prisonéier: De Patissier vu Formatioun ass e Mëttwoch wuel och interpelléiert ginn, well dësen en Dënschdeg zoufälleg an enger Gare zu Léck mat engem Journalist vun der belscher Dageszeitung „De Morgen“ geschwat hat. An deem Gespréich hat de Fouad Bennane, wéi et schéngt ënner Alkohol- oder Drogenafloss, weider Attacken zu Léck ugekënnegt: Dofir géifen Zaldote vum sougenannten Islamesche Staat kommen. De Journalist goung doropshi bei d'Police, déi d'Menacë seriö geholl an e Mëttwoch de Mëtten zougeschloen huet, obwuel si d'Chancen, dass dat, wat hie sot, wouer wär, als éischter kleng ugesinn huet.



Seng Interpellatioun gëtt als, Zitat, „musclée“ beschriwwen; dobäi gouf e Polizist blesséiert, wéi vum selwen e Schoss lassgoung an dës Kugel de Beamten um Bee getraff huet. De Fouad Bennane huet ënnert anerem Gewaltdoten an en Iwwerfall am Casier stoen: Hien ass als radikal aklasséiert an domat eng vu 25 Persounen an der Belsch an deem Fall. Eng Woch virum Attentat vu Léck war hien ënner Konditiounen op fräie Fouss komm. Ënnert anerem sollt hie sech deradikaliséieren, eng Oplo, déi hien awer net agehalen hätt. Deen als gewalttäteg beschriwwene Mann hätt sech iwwregens selwer am Prisong radikaliséiert.