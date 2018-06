X

Déi franséisch Eisebunner hu géint eng weider Liberalisatioun demonstréiert.Op www.cheminotcgt.fr stoungen d'Fuerderunge vun der CGT:

- le renoncement à l'ouverture à la concurrence,

- le retour à une entreprise unique, publique et intégrée,

- le financement du système ferroviaire reposant sur un juste coût du transport permettant le rééquilibrage en faveur des modes vertueux,

- un maillage territorial des infrastructures et des moyens humains et matériels favorisant le développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises,

- le maintien du recrutement au Statut, qui doit par ailleurs être amélioré,

- des augmentations générales de salaires,

- des droits nouveaux pour les cheminots non-affiliés au Statut,

- une Convention Collective Nationale de très haut niveau pour empêcher la mise en concurrence des salariés entre eux par le patronat.

Le choix idéologique du gouvernement français concernant la réforme en cours est en lien avec les politiques libérales qu'il coordonne avec d'autres gouvernements droitiers au plan européen.