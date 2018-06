© VDL

Beruffspompjeeën/Reportage Nadine Gautier



Dat well et déi leschte Kéier war, datt si zesumme mat de Beruffspompjeeën an där Konstellatioun, wéi se um Donneschdeg war, de Bilan vun den Zerwisser vun 2017 gezunn huet. Vum éischte Juli un ënnerstinn d’Beruffspompjeeën nämlech dem CGDIS.

Dat lescht Joer haten d’Beruffspompjeeën am Ganzen 17.809 Interventiounen, dovunner 468 wéinst Bränn. A bei den Ambulanz-Asätz sinn et och vill Course à vide, ronn 1.500 waren et d’lescht Joer. Dat léing dorunner, datt d’Leit direkt uruffen, wann hinnen eppes géif opfalen, op der Plaz stellt sech dann awer eraus, datt déi concernéiert Persounen net onbedéngt wëlle matfueren oder näischt Schlëmmes geschitt ass. Et fiert ee léiwer en Asaz ze vill, wéi een ze mann, soten déi Responsabel.





Um Enn vum leschte Joer hunn d’Stater Beruffspompjeeën 186 Mataarbechter gezielt. D’Altermoyenne loung hei bei ronn 36 Joer.



Nach e puer Zuelen iwwert de Budget: Do loungen d’Depenses ordinaires am Budget rectifié 2017 bei 22.800.000 Euro. Déi extraordinaire Ausgaben bei 14 Milliounen Euro. Dat läit och dorunner, datt ënnert anerem Suen an den Centre national d'incendie et de secours gefloss sinn. Och am Budget vun dësem Joer sinn do Montanten fir de CNIS dra virgesinn. Dofir leien déi extraordinaire Depense bei 24.3 Milliounen Euro. 24 si fir de Bau vum Centre national d'incendie et de secours.