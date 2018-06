© RTL-Archivbild

D'Police sicht Zeien, well an der Nuecht op de 6. Juni gouf zu Rolleng bei Miersch an e Vëlosbuttek agebrach - eng gréisser Zuel, esou d'Police, déi awer keng konkret Zuel nennt, vun héichwäertege Vëlo wier verschwonn - Rennrieder, Mountainbiken an Elektrovëloen.An dat wier net deen éischte Virfall vun där Zort: Rezent wieren nämlech och am Mariendall an zu Platen Vëloen am grousse Stil geklaut ginn.Viru Kuerzem hat d'Police och nach op Facebook gefrot, wien eppes vu Vëlosrieder wéisst, déi se fonnt hat.

D'Amateursequipe Tooltime Préizerdaul hat an der Nuecht op den 12. Mee bei der Flèche du Sud all hir Vëloe geklaut kritt. Am Ganzen 11 Stéck, am Wäert vu 7.000 bis 8.000 Euro pro Vëlo.A beim Festival Elsy Jacobs hat d'Dammenekipp Maaslandster och hir Vëloe geklaut kritt.