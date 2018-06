Zu Lëtzebuerg ass et nämlech esou, datt e Pensionär duebel souvill Pensioun ausbezuelt, wéi fir hien abezuelt gouf an dee Gap muss ausgeglach ginn.

Mir hunn zwar ee vun de beschte Pensiounssystemer vun der Welt seet d'Inspectioun vun der Sécurité Sociale (IGSS), allerdéngs ass dëse System net fräi vu Risike mat deenen ee sech besser fréier wéi spéider beschäftegt. De Ben Frin huet mam Direkter vun der IGSS iwwer dëse Sujet geschwat.





Pensiounen zu Lëtzebuerg / Reportage Ben Frin



Eise Pensiounssystem ass am weltwäit Verglach staark, mir kréien héich Pensiounen, déi un den Index gebonne sinn, an och nach duerch héich Reserven iwwert e gewëssen Zäitraum ofgeséchert sinn. Allerdéngs kritt e Pensionär duebel souvill Pensioun ausbezuelt, wéi fir hien abezuelt gouf, hei entsteet en Ofstand, e Gap, dee muss ausgeglach ginn. Wéi, dat erkläert den Direkter vun der IGSS Tom Dominique: Wou gëtt dee Gap opgefaangen, ma dee Gap gëtt opgefaangen iwwer d'Croissance vum Emploi, déi ech hunn. An der haiteger Situatioun brauch ech zwee Leit, fir eng Pensioun ze bezuelen. An deen dote System bedeit also, dass een an Zukunft weider muss dofir suergen, dass een een uwuesse vun de Leit huet, déi abezuelen.

De Wuesstem um Aarbechtsmarché, ëmmer méi Salariéeën, déi abezuelen, fänken dëse Gap also op. 3,4% all Joer sollten dat sinn. Doraus, dass de System vun dësem staarke Wuesstem ofhängeg ass, entsteet e Risk.



Den Direkter vun der IGSS Tom Dominique: De Risk ass deen, dass een net déi Croissance huet, dat hu mir grad developpéiert. Do ass eng Optioun am Code virgesinn, déi och 2012 am Kader vun der Pensiounsreform diskutéiert gouf. Et ass esou wéi de System haut ass, wann een déi Mechanisme spille léisst, brauch een awer eng Augmentatioun vun de Cotisatiounen op ronn 30 Prozent, fir dass de System sech dréit.

Wann de System sech duerch manner Wuesstem net méi géif droen, dann huet ee sat Reserven, déi d'Pensiounen iwwer 20 Joer dierften ofsécheren. Laangfristeg muss awer eng Léisung hier, léiwer fréier wéi spéider.



Den Direkter vun der IGSS Tom Dominique: Et ass besser wann ee Saache muss antizipéieren, wéi wann ee Saache vun engem Moment op deen anere muss ëmsetzen. Et ass natierlech besser, wann een esou Diskussiounen haut féiert an dat ass jo och dat, wat haut geschitt.

De Moment ass schonn en Aarbechtsgrupp aktiv, fir de Problem ze evaluéieren a Léisungsusätz auszeschaffen. Onendlech vill Méiglechkeeten ergi sech hei awer net, et kann nëmmen u Recetten- oder Prestatiounssäit gedréint ginn. Hei wiere Gewerkschaften a Patronat sech alles anescht wéi eens, wéi een héiert.