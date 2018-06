Dëst géif souguer goen, ouni dass d'Präisser am Secteur an d'Luucht ginn.

VIDEO: Konferenz am Ökozenter

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Schutz vun der Ëmwelt (07.06.2018) Déi finanziell Hëllef fir Baueren méi no Ziler ausriichten amplaz fir Perten ze kompenséieren, dat kéint goen ouni datt d'Präisser an d'Luucht ginn...

Déi finanziell Hëllef fir Bauere méi no Ziler ausriichten amplaz fir Perten ze kompenséieren, dat kéint goen ouni datt d'Präisser an d'Luucht ginn.

Där Meenung ass op alle Fall d'Ëmweltministesch. D'Carole Dieschbourg hat en Donneschdeg de Moie Baueren an Acteuren aus der Zivilgesellschaft op eng Konferenz am Ökozenter agelueden, déi wéi et heescht, ganz konstruktiv war.