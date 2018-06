Et solle Léisunge fonnt ginn, fir dass d'Escher an d'net-Escher gären nees an d'Metropol vum Minett kommen, esou den Escher Buergermeeschter.

„Et deet net nëmmen dem Geschäftsverband, mä och der Gemeng wéi, wa Geschäftslokaler am Zentrum eidel stinn!“: Dat sot den Escher Buergermeeschter gëschter - um Bord vun der Braderie - am RTL-Interview zum Thema Commerce an der Minettsmetropol. Dem Georges Mischo no sinn eng Rei Iddien ugeduecht, fir de Stadkär ronderëm d'Uelzechtstrooss ze revaloriséieren.



Dofir misst een awer och d'Proprietäre vun Haiser mat Geschäftslokaler an d'Boot kréien. De Georges Mischo freet an deem Kontext, op et méi Sënn ergëtt 6 Méint laang guer kee Loyer ze kréien, oder op et net besser wier, wann ee mam Loyer géif erofgoen, fir och Jonken emol eng Chance ze ginn. Dono kéint ee jo dann, wann d'Geschäft leeft, mam Loyer lues a lues eropgoen.





De Georges Mischo, Buergermeeschter vun Esch



An den Ae vum CSV-Buergermeeschter wär et wichteg, zu Esch eng Mixitéit vu Butteker ze hunn. Den Intressi vu Geschäftsleit, fir sech an der Minettsmetropol z'etabléieren, wär allzäit do! D'Lag vum Commerce wär deemno net ouni Hoffnung, ma ë.a. méi Zesummenaarbecht tëscht Gemeng a Geschäftsverband néideg, fir den Zentrum an de Belval no vir ze bréngen, obwuel de Belval sech an de leschte Joren erkritt huet, esou de Georges Mischo.

Escher Braderie - E Reportage vum Eric Ewald



Et misst een zesummen déi optimal Léisung fannen, fir dass d'Escher an d'net-Escher eben erëm gär an d'Minettsmetropol kommen, sou de Georges Mischo.